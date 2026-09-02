Um homem foi preso em flagrante por furto na tarde desta quarta-feira (2), após tentar sair de um supermercado no Jardim Primavera, em Itupeva, sem pagar por diversos produtos. A ação só foi descoberta graças à atenção de um cliente, que percebeu o crime e alertou a equipe de segurança do estabelecimento.

Após receber a informação, os seguranças passaram a monitorar discretamente o suspeito. Eles observaram o momento em que o homem colocava mercadorias dentro de uma mochila e aguardaram para verificar se os itens seriam pagos.

Quando o suspeito passou pelos caixas sem efetuar o pagamento e seguiu em direção ao estacionamento, foi abordado pelos funcionários do supermercado.