02 de setembro de 2026
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FLAGRADO

Cliente flagra furto em supermercado e suspeito acaba preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os seguranças detiveram o suspeito e chamaram a GM
Os seguranças detiveram o suspeito e chamaram a GM

Um homem foi preso em flagrante por furto na tarde desta quarta-feira (2), após tentar sair de um supermercado no Jardim Primavera, em Itupeva, sem pagar por diversos produtos. A ação só foi descoberta graças à atenção de um cliente, que percebeu o crime e alertou a equipe de segurança do estabelecimento.

Após receber a informação, os seguranças passaram a monitorar discretamente o suspeito. Eles observaram o momento em que o homem colocava mercadorias dentro de uma mochila e aguardaram para verificar se os itens seriam pagos.

Quando o suspeito passou pelos caixas sem efetuar o pagamento e seguiu em direção ao estacionamento, foi abordado pelos funcionários do supermercado.

A Guarda Municipal foi acionada e compareceu ao local. Durante a abordagem, o homem admitiu que havia furtado os produtos.

Na mochila, os agentes encontraram uma peça de contrafilé, além de diversos produtos alimentícios e itens de higiene pessoal.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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