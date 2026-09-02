Um homem foi preso em flagrante por furto na tarde desta quarta-feira (2), após tentar sair de um supermercado no Jardim Primavera, em Itupeva, sem pagar por diversos produtos. A ação só foi descoberta graças à atenção de um cliente, que percebeu o crime e alertou a equipe de segurança do estabelecimento.
Após receber a informação, os seguranças passaram a monitorar discretamente o suspeito. Eles observaram o momento em que o homem colocava mercadorias dentro de uma mochila e aguardaram para verificar se os itens seriam pagos.
Quando o suspeito passou pelos caixas sem efetuar o pagamento e seguiu em direção ao estacionamento, foi abordado pelos funcionários do supermercado.
A Guarda Municipal foi acionada e compareceu ao local. Durante a abordagem, o homem admitiu que havia furtado os produtos.
Na mochila, os agentes encontraram uma peça de contrafilé, além de diversos produtos alimentícios e itens de higiene pessoal.
O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.