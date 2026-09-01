O feriado de 7 de Setembro será marcado por uma programação especial no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Nesta segunda-feira (7), o Museu Paulista da USP realiza mais uma edição do Museu em Festa, com atividades gratuitas para diferentes públicos, das 9h às 18h.

O evento encerra as comemorações pelos 130 anos da instituição, celebrados desde setembro de 2025, e é realizado com apoio da Shell, mantenedora do museu, em parceria com o Sesc.

A programação reúne atrações culturais dentro e fora do museu, incluindo espetáculos teatrais e circenses, apresentações musicais, dança, oficinas ao ar livre e visitas mediadas às exposições.