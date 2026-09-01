O feriado de 7 de Setembro será marcado por uma programação especial no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Nesta segunda-feira (7), o Museu Paulista da USP realiza mais uma edição do Museu em Festa, com atividades gratuitas para diferentes públicos, das 9h às 18h.
O evento encerra as comemorações pelos 130 anos da instituição, celebrados desde setembro de 2025, e é realizado com apoio da Shell, mantenedora do museu, em parceria com o Sesc.
A programação reúne atrações culturais dentro e fora do museu, incluindo espetáculos teatrais e circenses, apresentações musicais, dança, oficinas ao ar livre e visitas mediadas às exposições.
Entre os destaques está o espetáculo “ACORDA!”, do Grupo Esparrama, que utiliza a fachada do Museu do Ipiranga como parte do cenário. A apresentação combina palhaçaria, música e interação com o público em uma aventura pelo universo do sono, dos sonhos e da imaginação.
A programação também valoriza manifestações da cultura afro-brasileira. O Canto Coral Afrobrasileiro, formado por participantes do Trabalho Social com Pessoas Idosas do Sesc Ipiranga, apresenta cânticos de matrizes africanas e obras da música afro-brasileira.
Outra atração é o Dance! Brasilidades, atividade que convida o público a conhecer e experimentar diferentes ritmos e manifestações da cultura brasileira, destacando influências negras na formação cultural do país.
O público também poderá acompanhar o Sarau Musical da Capoeira, que começa com uma roda de capoeira e segue em cortejo pelo espaço, reunindo música, literatura e tradição popular.
Para encerrar a programação, o DJ Hum comanda os sets na esplanada do museu, com repertório que passa por black music, hip hop, reggae, jazz, boogie 80 e samba rock.
Museu terá horário especial
Além das atividades, o Museu do Ipiranga funcionará em horário estendido durante o feriado, das 9h às 18h, com última entrada às 17h.
Os visitantes poderão conhecer as exposições “Uma História do Brasil”, que inclui o Salão Nobre, “Passados Imaginados” e “Para Entender o Museu”.
Os ingressos para as exposições serão distribuídos gratuitamente no próprio dia do evento, a partir das 9h.
A programação também contará com recursos de acessibilidade, incluindo Libras, audiodescrição, mochilas sensoriais, prancha de comunicação alternativa e espaço de conforto e regulação.
Haverá ainda um ponto de hidratação oferecido pela Sabesp. A recomendação é que os visitantes levem garrafa ou copo reutilizável.
Com atrações voltadas a crianças, jovens, adultos e idosos, o “Museu em Festa” transforma o feriado de 7 de Setembro em uma oportunidade de celebrar cultura, diversidade e memória em um dos principais espaços históricos de São Paulo.