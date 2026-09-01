A Prefeitura de Várzea Paulista divulgou a relação preliminar de 4.060 munícipes com manifestação de interesse considerada apta para participação no Programa Municipal de Habitação (PMH), vinculado ao Minha Casa, Minha Vida – Faixa 2.
O levantamento foi realizado pela Unidade Gestora Municipal de Urbanismo e Habitação (UGMUH), após o tratamento e a organização dos dados apresentados pelos moradores durante o período de manifestações de interesse, entre 15 de junho e 3 de julho de 2026.
Inicialmente, foram registradas 6.852 manifestações de interesse. Após a identificação e consolidação de cadastros duplicados, o município chegou a 6.178 inscrições únicas. Com a análise das inconsistências cadastrais, foram consideradas aptas 4.060 manifestações.
A relação nominal dos munícipes consta no Comunicado Oficial UGMUH nº 02/2026, publicado na Imprensa Oficial do Município, e também será disponibilizada no Portal da Transparência da Prefeitura. Em razão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), os números de CPF aparecem parcialmente mascarados.
Também não há, nesta etapa, garantia de reserva, seleção ou contemplação de imóvel.
Segundo a administração municipal, o trabalho realizado até o momento teve como objetivo receber as manifestações de interesse, organizar os dados e corrigir inconsistências cadastrais. A análise documental individualizada dos interessados ainda não foi realizada nesta fase.A consulta à lista pode ser feita na Imprensa Oficial do Município.
Prazo para recursos
Os moradores que identificarem alguma inconsistência na classificação preliminar poderão apresentar recurso ou contestação administrativa até o dia 8 de setembro.
O atendimento deve ser realizado na Unidade Gestora Municipal de Urbanismo e Habitação (UGMUH), localizada na Rua João Póvoa, nº 97, no Jardim do Lar.