A Prefeitura de Várzea Paulista divulgou a relação preliminar de 4.060 munícipes com manifestação de interesse considerada apta para participação no Programa Municipal de Habitação (PMH), vinculado ao Minha Casa, Minha Vida – Faixa 2.

O levantamento foi realizado pela Unidade Gestora Municipal de Urbanismo e Habitação (UGMUH), após o tratamento e a organização dos dados apresentados pelos moradores durante o período de manifestações de interesse, entre 15 de junho e 3 de julho de 2026.

Inicialmente, foram registradas 6.852 manifestações de interesse. Após a identificação e consolidação de cadastros duplicados, o município chegou a 6.178 inscrições únicas. Com a análise das inconsistências cadastrais, foram consideradas aptas 4.060 manifestações.