Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite desta segunda-feira (31), no bairro Chácara Urbana, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, ele teria agredido a noiva após ela se recusar a informar a senha de desbloqueio do próprio celular.
A ocorrência foi atendida por PMs após a vítima acionar o telefone 190. No local, a mulher relatou que ela e o suspeito estão noivos e que os dois moram juntos há cerca de um ano e meio.
De acordo com o depoimento prestado à polícia, durante uma discussão o homem passou a exigir acesso ao aparelho celular da companheira. Diante da recusa em passar a senha e mostrar seu conteúdo privado, ele teria tomado o telefone à força e iniciado as agressões.
Ainda conforme o relato da vítima, ela foi atacada com empurrões e chegou a ser estrangulada pelo companheiro.
Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial para o registro da ocorrência. Após analisar os fatos, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante do suspeito pelos crimes relacionados à violência doméstica.
O homem permaneceu à disposição da Justiça.