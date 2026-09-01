Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite desta segunda-feira (31), no bairro Chácara Urbana, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, ele teria agredido a noiva após ela se recusar a informar a senha de desbloqueio do próprio celular.

A ocorrência foi atendida por PMs após a vítima acionar o telefone 190. No local, a mulher relatou que ela e o suspeito estão noivos e que os dois moram juntos há cerca de um ano e meio.

De acordo com o depoimento prestado à polícia, durante uma discussão o homem passou a exigir acesso ao aparelho celular da companheira. Diante da recusa em passar a senha e mostrar seu conteúdo privado, ele teria tomado o telefone à força e iniciado as agressões.