01 de setembro de 2026
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Homem é preso suspeito de bater na noiva; ele queria senha

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante do suspeito
O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante do suspeito

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite desta segunda-feira (31), no bairro Chácara Urbana, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, ele teria agredido a noiva após ela se recusar a informar a senha de desbloqueio do próprio celular.

A ocorrência foi atendida por PMs após a vítima acionar o telefone 190. No local, a mulher relatou que ela e o suspeito estão noivos e que os dois moram juntos há cerca de um ano e meio.

De acordo com o depoimento prestado à polícia, durante uma discussão o homem passou a exigir acesso ao aparelho celular da companheira. Diante da recusa em passar a senha e mostrar seu conteúdo privado, ele teria tomado o telefone à força e iniciado as agressões.

Ainda conforme o relato da vítima, ela foi atacada com empurrões e chegou a ser estrangulada pelo companheiro.

Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial para o registro da ocorrência. Após analisar os fatos, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante do suspeito pelos crimes relacionados à violência doméstica.

O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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