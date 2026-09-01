Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão na tarde desta segunda-feira (31), suspeito de furtar um celular no Centro de Jundiaí. Antes da chegada da polícia, ele foi agredido por populares.
Segundo apurado pelo Jornal de Jundiaí, o proprietário de um veículo estacionado na rua Doutor Torres Neves percebeu que seu celular havia sido furtado do interior do automóvel. Em busca de pistas, ele procurou um comerciante da região e solicitou acesso às imagens das câmeras de segurança.
As gravações permitiram identificar o suspeito, que seria morador de uma pensão nas proximidades. A vítima e o irmão localizaram o homem e o abordaram. Inicialmente, ele negou envolvimento no crime, mas, segundo relato das vítimas, acabou confessando que havia levado o aparelho a uma loja de assistência técnica e venda de celulares na região central.
Enquanto o grupo seguia em direção ao estabelecimento, diversas pessoas se aproximaram, afirmando que o suspeito seria conhecido pela prática de furtos. Em seguida, ele foi bastante agredido por populares.
A Polícia Militar foi acionada e interveio na ocorrência. Na loja indicada pelo suspeito, o funcionário afirmou que o celular não havia sido comprado, mas apenas deixado para manutenção por outra pessoa. No entanto, conforme apurado pelos policiais, não existia qualquer ordem de serviço ou registro que comprovasse a entrada do aparelho no estabelecimento.
Diante das circunstâncias, tanto o suspeito do furto quanto o responsável pela loja foram conduzidos à delegacia para esclarecimentos.
Com ferimentos provocados pelas agressões, o suspeito mal conseguia falar e precisou ser encaminhado ao Hospital São Vicente antes de ser apresentado na delegacia. Ele foi indiciado por furto qualificado e permaneceu à disposição da Justiça.
Já o responsável pela loja foi autuado por receptação e também ficou à disposição da Justiça.
O celular foi recuperado e devolvido ao proprietário.