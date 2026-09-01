Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão na tarde desta segunda-feira (31), suspeito de furtar um celular no Centro de Jundiaí. Antes da chegada da polícia, ele foi agredido por populares.

Segundo apurado pelo Jornal de Jundiaí, o proprietário de um veículo estacionado na rua Doutor Torres Neves percebeu que seu celular havia sido furtado do interior do automóvel. Em busca de pistas, ele procurou um comerciante da região e solicitou acesso às imagens das câmeras de segurança.

As gravações permitiram identificar o suspeito, que seria morador de uma pensão nas proximidades. A vítima e o irmão localizaram o homem e o abordaram. Inicialmente, ele negou envolvimento no crime, mas, segundo relato das vítimas, acabou confessando que havia levado o aparelho a uma loja de assistência técnica e venda de celulares na região central.