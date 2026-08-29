O brasileiro Daniel Cargnin conquistou, neste sábado (29), a medalha de ouro no Grand Slam de Lausanne, na Suíça, após protagonizar uma virada emocionante na decisão da competição.

Cargnin teve uma campanha de destaque ao longo do torneio, com amplo domínio nos confrontos anteriores. Na final, porém, precisou superar um cenário adverso diante do russo Danil Lavrentev.

Lavrentev abriu vantagem e chegou a liderar o combate por um yuko. O brasileiro manteve a calma durante a luta e esperou o momento certo para buscar a reação.