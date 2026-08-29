29 de agosto de 2026
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BRASIL É OURO

Daniel Cargnin vira e conquista o ouro no Grand Slam de Lausanne

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Tamara Kulumbegashvili/IJF/Direitos Reservados
A virada veio no minuto final. Cargnin encontrou uma oportunidade e aplicou um ippon, encerrando o combate e garantindo o título do Grand Slam de Lausanne.
A virada veio no minuto final. Cargnin encontrou uma oportunidade e aplicou um ippon, encerrando o combate e garantindo o título do Grand Slam de Lausanne.

O brasileiro Daniel Cargnin conquistou, neste sábado (29), a medalha de ouro no Grand Slam de Lausanne, na Suíça, após protagonizar uma virada emocionante na decisão da competição.

Cargnin teve uma campanha de destaque ao longo do torneio, com amplo domínio nos confrontos anteriores. Na final, porém, precisou superar um cenário adverso diante do russo Danil Lavrentev.

Lavrentev abriu vantagem e chegou a liderar o combate por um yuko. O brasileiro manteve a calma durante a luta e esperou o momento certo para buscar a reação.

A virada veio no minuto final. Cargnin encontrou uma oportunidade e aplicou um ippon, encerrando o combate e garantindo o título do Grand Slam de Lausanne.

Com a vitória, o judoca brasileiro sobe ao lugar mais alto do pódio e confirma o bom momento na temporada internacional.

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