Caro leitor, há vozes que possuem a rara e sublime delicadeza de amainar tempestades. Durante anos, bastava a presença firme, calorosa e serena de Joselito Sousa, o nosso Lito, para que o tremor do vento nas asas e o rugido distante dos motores se desatassem em pura poesia, razão e abraço.

Com as mãos abençoadas pelo rigor técnico e o coração transbordando generosidade, o mecânico que se tornou o grande tradutor dos céus ensinou um país inteiro a perder o medo de ganhar as alturas.

Lito nos mostrou com maestria que o firmamento não guarda abismos assustadores, mas sim a harmonia silenciosa da inteligência, da ciência e da responsabilidade humana cuidando incondicionalmente da vida. Por décadas, a aviação permaneceu para muitos como um território inviolável, cercado por mistérios indecifráveis, jargões frios e um receio latente.

Com uma capacidade singular de transformar a complexidade da engenharia na linguagem afetuosa do cotidiano, Lito abriu as portas dos hangares para o mundo. Ele transformou ruídos desconhecidos em explicações lógicas, turbulências em eventos físicos previsíveis e o pavor do desconhecido em uma profunda e sincera admiração pela aviação. No entanto, o seu verdadeiro legado nunca foi apenas sobre máquinas, engrenagens ou aeronaves de última geração: sempre foi sobre pessoas, sobre o alívio de um passageiro aflito, sobre a empatia no olhar e sobre a arte de construir pontes de confiança no ar.

Mas a vida, em suas marés imprevisíveis e por vezes misteriosas, traça rotas que nenhum mapa de navegação é capaz de antecipar. Ao ser tocado pelo diagnóstico de uma doença rara, Lito se viu de repente diante da noite mais densa, profunda e inesperada de sua existência. O homem que dedicou uma vida inteira a decifrar sistemas complexos, acalmar almas em pânico e explicar o invisível, encarou o silêncio de um desafio gravado em sua própria biologia — um território incerto onde a lógica da engenharia precisa ceder espaço à paciência, à ciência médica e à força inabalável do espírito.

E foi exatamente ao atravessar essa névoa que Lito nos entregou a sua obra mais bonita e emocionante. Ele não escolheu a sombra do desespero ou o isolamento da dor. Com a mesma elegância luminosa, transparência e dignidade com que sempre caminhou entre os aviões e as telas, ele abriu o peito, compartilhou sua fragilidade com o mundo e fez da própria batalha um verdadeiro monumento ao afeto, à verdade e à conscientização.

Ao olhar nos olhos do desconhecido sem jamais perder a doçura do sorriso, Lito nos ensinou a lição mais profunda de todas: a de que a verdadeira coragem não habita no peito de quem não sente medo, mas na alma daquele que decide ser luz e guia mesmo quando tudo ao redor parece escurecer.

Caro leitor, a jornada de Lito Sousa hoje se traduz em um poema vivo e pulsante sobre a resiliência humana. Sua história nos lembra com delicadeza que a matéria e o corpo podem encontrar limites temporários, mas o amor plantado no coração dos outros é um bem infinito, imune ao tempo, à gravidade e às piores intempéries. Sua vida nos sopra uma mensagem de esperança ardente e inegociável: a de que a ciência continuará buscando caminhos, a solidariedade e as mãos dadas nos sustentarão em cada etapa do percurso, e a fé há de ser o vento constante sob as nossas asas.

Na aviação, aprende-se desde muito cedo que nenhuma turbulência, por mais severa ou assustadora que pareça, dura para sempre. Por mais espessa e escura que seja a camada de nuvens, o sol permanece lá, intacto, soberano e reluzente logo acima. Que a trajetória abençoada de Lito nos ensine a olhar para os céus não apenas com gratidão pelo caminho percorrido, mas com a certeza poética de que o amor é a única força capaz de nos manter em voo pleno, guiando-nos, sempre e sem exceção, para um pouso suave, seguro e repleto de esperança. Que algo extraordinário aconteça e que esse grande homem possa continuar sendo aquele que se tornou o porto seguro de tantas pessoas na terra e no ar. Pense nisso!

Micéia Izidoro é psicopedagoga clínica e institucional, neuropsicopedagoga clínica e pós-graduada em ABA