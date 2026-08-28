O municipio de Várzea Paulista será sede, pela primeira vez, de uma etapa da Copa TMGSP de Tênis de Mesa da Grande São Paulo. A 7ª etapa da competição acontece neste domingo (30), a partir das 8h, na Avenida Portugal, no Jardim Promeca, reunindo atletas e incentivando a prática da modalidade na região.

Com a realização do evento, a cidade passa a integrar o calendário da Copa de Tênis de Mesa da Grande São Paulo, ampliando o espaço para a modalidade e proporcionando aos praticantes a oportunidade de participar de uma competição regional.

Vale lembrar, que o evento conta com o apoio da Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Executiva de Esporte. Para mais informações e realizar inscrições, os interessados podem entrar em contato por meio do WhatsApp (11) 96742-0266.