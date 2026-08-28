Uma operação da Força Tática do 49º Batalhão da Polícia Militar resultou na desarticulação de um laboratório de preparo de drogas e na prisão de cinco pessoas na tarde desta quinta-feira (27), no bairro Champirra, em Jundiaí. Mais de 50 kg de entorpecentes foram apreendidos durante a ação.

A ocorrência teve início após policiais receberem a informação de que um grupo estaria manipulando e fracionando drogas em um imóvel da região. Com base na denúncia, as equipes seguiram até o endereço indicado.

Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram escapar correndo para o interior da residência. Os policiais cercaram o imóvel e iniciaram as buscas, conseguindo localizar cinco envolvidos. Um sexto suspeito conseguiu fugir pelos telhados.