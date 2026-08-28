Uma operação da Força Tática do 49º Batalhão da Polícia Militar resultou na desarticulação de um laboratório de preparo de drogas e na prisão de cinco pessoas na tarde desta quinta-feira (27), no bairro Champirra, em Jundiaí. Mais de 50 kg de entorpecentes foram apreendidos durante a ação.
A ocorrência teve início após policiais receberem a informação de que um grupo estaria manipulando e fracionando drogas em um imóvel da região. Com base na denúncia, as equipes seguiram até o endereço indicado.
Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram escapar correndo para o interior da residência. Os policiais cercaram o imóvel e iniciaram as buscas, conseguindo localizar cinco envolvidos. Um sexto suspeito conseguiu fugir pelos telhados.
Dentro da casa, os militares descobriram uma estrutura utilizada para o preparo e a distribuição de entorpecentes. No local havia equipamentos empregados no processamento da droga, como liquidificador e balanças de precisão, além de cadernos com anotações relacionadas à atividade criminosa.
Durante a operação foram apreendidos mais de 50 kg de drogas, entre cocaína, crack, maconha e lança-perfume.
A Perícia Técnica foi acionada para realizar os trabalhos no imóvel. Em seguida, os entorpecentes e os cinco presos foram encaminhados ao Plantão Policial de Jundiaí.
Após analisar a ocorrência, a delegada de plantão ratificou a prisão em flagrante dos suspeitos por tráfico de drogas. Todos permaneceram à disposição da Justiça.