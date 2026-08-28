Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jundiaí apreenderam, nesta quinta-feira (27), quase 130 kg de maconha durante uma operação em uma chácara localizada em Jarinu. Segundo a Polícia Civil, o imóvel era utilizado por uma organização criminosa para armazenar e preparar drogas destinadas ao tráfico. Nenhum criminoso foi encontrado no local.

A ação foi desencadeada após a Dise receber informações de inteligência indicando a existência de um imóvel utilizado como laboratório para manipulação de entorpecentes.

Durante as buscas, os investigadores apreenderam 128 kg de maconha, 10 litros de éter, 92 kg de substâncias utilizadas na mistura e adulteração de drogas, além de diversos equipamentos e produtos químicos empregados no preparo dos entorpecentes.