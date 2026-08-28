28 de agosto de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Dise de Jundiaí apreende grande quantidade de drogas em refinaria

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A ação foi desencadeada após a Dise receber informações de inteligência
A ação foi desencadeada após a Dise receber informações de inteligência

Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jundiaí apreenderam, nesta quinta-feira (27), quase 130 kg de maconha durante uma operação em uma chácara localizada em Jarinu. Segundo a Polícia Civil, o imóvel era utilizado por uma organização criminosa para armazenar e preparar drogas destinadas ao tráfico. Nenhum criminoso foi encontrado no local.

A ação foi desencadeada após a Dise receber informações de inteligência indicando a existência de um imóvel utilizado como laboratório para manipulação de entorpecentes.

Durante as buscas, os investigadores apreenderam 128 kg de maconha, 10 litros de éter, 92 kg de substâncias utilizadas na mistura e adulteração de drogas, além de diversos equipamentos e produtos químicos empregados no preparo dos entorpecentes.

Apesar da grande quantidade de material apreendido, ninguém foi preso durante a operação.

De acordo com o delegado Roberto Souza Camargo Junior, as investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os integrantes da organização criminosa responsável pelo esquema.

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