28 de agosto de 2026
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Homem é preso furtando peças de picanha em supermercado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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IMAGEM ILUSTRATIVA
As peças de picanha estavam escondidas na jaqueta
As peças de picanha estavam escondidas na jaqueta

Um homem foi preso por policiais militares na noite desta quinta-feira (27), em Itupeva, após ser flagrado furtando três peças de picanha de um supermercado localizado no Jardim Ana Luiza.

De acordo com a ocorrência, seguranças do estabelecimento perceberam a atitude suspeita de um cliente logo após sua entrada na loja e passaram a monitorá-lo pelas câmeras de segurança.

Durante o acompanhamento, eles observaram o momento em que o homem pegou três peças de picanha e as escondeu sob uma jaqueta. Em seguida, ele passou pelos caixas sem efetuar o pagamento dos produtos.

A abordagem foi realizada pelos seguranças no estacionamento do supermercado, onde o suspeito foi detido até a chegada da Polícia Militar.

Durante a revista, os policiais localizaram as peças de carne furtadas e conduziram o homem ao Plantão Policial.

Após o registro da ocorrência, ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto e permaneceu à disposição da Justiça.

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