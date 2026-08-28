Um homem foi preso por policiais militares na noite desta quinta-feira (27), em Itupeva, após ser flagrado furtando três peças de picanha de um supermercado localizado no Jardim Ana Luiza.

De acordo com a ocorrência, seguranças do estabelecimento perceberam a atitude suspeita de um cliente logo após sua entrada na loja e passaram a monitorá-lo pelas câmeras de segurança.

Durante o acompanhamento, eles observaram o momento em que o homem pegou três peças de picanha e as escondeu sob uma jaqueta. Em seguida, ele passou pelos caixas sem efetuar o pagamento dos produtos.