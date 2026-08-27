O Velório Municipal do Cemitério Nossa Senhora da Piedade localizado em Várzea Paulista está prestes a ser reaberto após passar por obras de revitalização. O espaço voltará às atividades no próximo domingo (30), após receber uma série de melhorias.

De acordo com a Prefeitura Municipal a área está inteiramente remodelada, com benfeitorias estruturais que deixam o ambiente mais confortavél, acessível e adequado tanto a quem se despedirá de seus entes queridos, quanto aos próprios servidores públicos do local.

O Velório ganhou melhorias no piso, pintura, serviços de elétrica, reforma completa dos banheiros – que passam a ser mais acessíveis para pessoas com dificuldade de locomoção, construção de um anexo para servidores, longarinas (bancos), pavimentação do entorno do velório, e instalação de acessórios usados ao velar falecidos, base de apoio do caixão, apoio para Bíblia, pedestal na forma de pomba (remete ao Espírito Santo) e apoio para coroas.