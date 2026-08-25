Um encontro de negócios tem como objetivo aproximar empresas, incentivar a geração de novos negócios e fortalecer o relacionamento entre empresários e fornecedores, criando um ambiente favorável para parcerias e oportunidades comerciais.

O Sebrae-SP e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, por meio da Associação dos Panificadores de Jundiaí e Região (Apan) e o Núcleo de Gastronomia, realizaram um encontro de negócios para os empreendedores e empreendedoras do setor de panificação e alimentação do município. A ação ocorreu na última quinta-feira (20) e contou com 21 participantes, dentre estes, donos de restaurantes e fornecedores.

A analista de negócios do Sebrae-SP, Eloisa Couto, explica que, mais do que promover uma aproximação pontual, o objetivo do encontro também é estimular relações que possam continuar depois do evento e se transformar em parcerias concretas. “A proposta é justamente aproximar esses empresários, permitindo que eles conheçam outros negócios, apresentem seus produtos e serviços e identifiquem oportunidades que talvez não surgissem no dia a dia. Trabalhar a divulgação e a visibilidade desses empreendedores também é importante, já que assim é possível criar meios para que seus negócios sejam conhecidos e ampliem sua atuação no mercado. O Sebrae-SP vem justamente com esse papel de conectar, orientar e criar oportunidades para que os pequenos negócios de Jundiaí possam se desenvolver cada vez mais”, diz.

Edison Maltoni, presidente da CDL Jundiaí, também destaca a importância da realização de um evento como esse: “Nenhum negócio cresce sozinho. O encontro de negócios cria um espaço para aproximar empresários, trocar experiências e conhecer outras realidades. São encontros que fortalecem relacionamentos e ampliam a rede de contatos”.

Na ocasião, por ser um encontro de negócios pensado e realizado para o setor de alimentação, as oportunidades de contato foram ainda mais aproveitadas.