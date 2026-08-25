Terá início nesta quarta-feira (26) a quarta edição do Campeonato Jundiaiense Universitário (Caju), promovido pela Prefeitura de Jundiaí através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). Até sábado (29), o evento reunirá mais de 600 atletas de cinco faculdades do município, que participarão de sete modalidades: atletismo, basquete, futsal, handebol, natação, tênis e voleibol. As disputas ocorrerão nos centros esportivos Dr. Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú; Antônio de Lima (Agapeama); Romão de Souza (Colônia) e Antônio Ovídeo Bueno (Vila Liberdade).
A cerimônia oficial de abertura está marcada para o dia 26, às 19h, no CECE Romão de Souza. Eventos simbólicos também acontecerão no mesmo dia no início das rodadas a serem realizadas nos centros esportivos Antônio de Lima e Ovídeo Bueno. A entrada para assistir aos jogos é gratuita e aberta a toda população.
O objetivo do Caju é valorizar e estimular a prática esportiva como instrumento de promoção da saúde e do bem-estar, incentivando a adoção de um estilo de vida ativo e saudável e fortalecendo o convívio social entre estudantes das instituições de ensino superior de Jundiaí.
Atletas de cinco faculdades participarão do Campeonato Jundiaiense Universitário de 2026: Escola Superior de Educação Física (Esef), Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), Universidade Paulista (Unip) e UniAnchieta.
O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, destacou a importância do esporte para a qualidade de vida dos cidadãos. “Apoiamos eventos como o Caju, que durante quatro dias integrará estudantes universitários de várias instituições. O esporte é uma das prioridades de nosso governo, por isso estamos investindo na melhoria dos nossos equipamentos públicos, não só para os atletas que competem representando Jundiaí, mas para a população em geral ser estimulada a praticar alguma modalidade, pensando em saúde e bem-estar”, destacou o prefeito.
“Realizar essa competição é celebrar a força do esporte universitário de nossa cidade, promovendo a prática no ambiente acadêmico, integrando os alunos, desenvolvendo habilidades, criando conexões e transformando desafios em conquistas”, emendou a secretária de Esporte e Lazer de Jundiaí, Rita Orsi.
Ação solidária
Nos quatro dias de sua realização, o 4º Caju terá uma ação de solidariedade, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss). Durante o campeonato, serão arrecadadas fraldas infantis e geriátricas, além de itens de higiene infantil, como lenços umedecidos, shampoos e sabonetes infantis.