Terá início nesta quarta-feira (26) a quarta edição do Campeonato Jundiaiense Universitário (Caju), promovido pela Prefeitura de Jundiaí através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). Até sábado (29), o evento reunirá mais de 600 atletas de cinco faculdades do município, que participarão de sete modalidades: atletismo, basquete, futsal, handebol, natação, tênis e voleibol. As disputas ocorrerão nos centros esportivos Dr. Nicolino de Luca (Bolão), no Anhangabaú; Antônio de Lima (Agapeama); Romão de Souza (Colônia) e Antônio Ovídeo Bueno (Vila Liberdade).

A cerimônia oficial de abertura está marcada para o dia 26, às 19h, no CECE Romão de Souza. Eventos simbólicos também acontecerão no mesmo dia no início das rodadas a serem realizadas nos centros esportivos Antônio de Lima e Ovídeo Bueno. A entrada para assistir aos jogos é gratuita e aberta a toda população.

O objetivo do Caju é valorizar e estimular a prática esportiva como instrumento de promoção da saúde e do bem-estar, incentivando a adoção de um estilo de vida ativo e saudável e fortalecendo o convívio social entre estudantes das instituições de ensino superior de Jundiaí.