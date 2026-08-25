25 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
DIVERSAS ATIVIDADES

Sala multiuso do Bolão é entregue após revitalização

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Alunos do Peama têm aula de dança na sala multiuso do Bolão
Alunos do Peama têm aula de dança na sala multiuso do Bolão

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), concluiu a revitalização da sala multiuso do Complexo Esportivo Dr. Nicolino de Luca (Bolão). O espaço já está recebendo aulas de dança, karatê, ginástica rítmica e capoeira para alunos do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), voltado a pessoas com deficiência.

A sala também poderá ser utilizada para outras atividades, treinamentos funcionais e reuniões de educadores esportivos, atletas e alunos dos outros três programas da pasta: Escola de Esporte, voltado a crianças e adolescentes em fase de iniciação esportiva; Esporte Campeão, destinado a atletas que representam o município em competições regionais e nacionais; e Esporte Maior, para adultos acima de 18 anos.

Segundo a diretora do Departamento de Esporte Adaptado da Smel, Vanessa Patrícia Rancoletta do Nascimento, a adequação incluiu nova pintura e a instalação de equipamentos de som. “Uma boa acessibilidade é fundamental no atendimento à pessoa com deficiência. Nesse sentido, a realização das aulas nesta sala do Bolão contribuirá significativamente para a logística das famílias, facilitando o deslocamento dos pais e responsáveis, bem como a locomoção e a autonomia dos próprios alunos durante as atividades”, destacou.

“A adequação da sala multiuso atende à demanda necessária de um espaço próprio adequado e equipado para alunos e atletas dos programas da secretaria. Temos a preocupação constante de oferecer estruturas cada vez melhores para nossas atividades e toda população.  Continuaremos buscando melhorias para outros espaços, assim como estamos fazendo com os 20 centros esportivos da cidade”, emendou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários