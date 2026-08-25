O Time Jundiaí conquistou resultados de destaque no Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim Elite e Júnior, realizado em Contagem (MG). A equipe foi vice-campeã na categoria Júnior B masculina, com Iran Vitale, Antony Caus, Théo Okumura e Lucca Bressani.

Bento Jaeger foi campeão na prova de Duplo-Mini, enquanto Lucas Borçal e o próprio Bento venceram o Trampolim Sincronizado. Lucas também garantiu a terceira colocação no Trampolim Individual.

Lucca Bressani completou a participação jundiaiense entre os destaques ao chegar à final do Trampolim Individual. Os resultados foram obtidos durante a competição nacional, que reúne atletas das categorias Elite e Júnior.