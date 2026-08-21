Jundiaí recebe neste domingo (23) uma etapa do Circuito Estadual de Jiu-Jitsu. A competição será realizada no Ginásio Bolão, a partir das 9h, e terá mais de 500 atletas inscritos em diferentes categorias e faixas. As inscrições foram encerradas na quarta-feira (19), ao meio-dia.

Além de reunir competidores de diferentes níveis, o evento terá uma ação voltada ao apoio de projetos sociais da cidade. A organização solicita aos participantes a doação de 1 quilo de alimento ou de ração para animais, que será destinado às iniciativas apoiadas pelo circuito.

Durante a competição, os atletas também terão à disposição frutas e água. A programação prevê disputas nas categorias adulto e master, além de diferentes graduações, da faixa branca à preta.