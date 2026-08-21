O Time Jundiaí BMX Racing conquistou quatro pódios na 5ª etapa do Campeonato Paulista de BMX Racing, disputada no último domingo (16), em Paulínia. A equipe jundiaiense teve representantes entre os primeiros colocados em diferentes categorias da competição estadual.
Andrey Toledo foi campeão na categoria Boys 12. Lucca Bernardes, na Boys 8, e Marcelo Marreta, na Cruiser 55/59, terminaram na segunda colocação. Murilo Zamarco completou o pódio da Boys 13 ao ficar em terceiro lugar.
A etapa também marcou a estreia de Lucas Teixeira no Campeonato Paulista. Na categoria Novatos 9/10, que teve 19 pilotos inscritos, o atleta terminou na sétima posição em sua primeira participação na competição estadual.
Outros quatro pilotos do Time Jundiaí também participaram da etapa. Fabiano Izzo ficou em quinto na Cruiser 50/54, Gabriel Paes Leme terminou em sétimo na Boys 11, Luiz Neto foi oitavo na Novatos 7/8 e Sophia Bernardes competiu na categoria Pré-Bike.
Com os resultados, a equipe mantém a preparação para as próximas etapas da temporada. A participação em Paulínia reuniu atletas com experiência em disputas por pódios e pilotos em início de trajetória no circuito estadual.