O Time Jundiaí BMX Racing conquistou quatro pódios na 5ª etapa do Campeonato Paulista de BMX Racing, disputada no último domingo (16), em Paulínia. A equipe jundiaiense teve representantes entre os primeiros colocados em diferentes categorias da competição estadual.

Andrey Toledo foi campeão na categoria Boys 12. Lucca Bernardes, na Boys 8, e Marcelo Marreta, na Cruiser 55/59, terminaram na segunda colocação. Murilo Zamarco completou o pódio da Boys 13 ao ficar em terceiro lugar.

A etapa também marcou a estreia de Lucas Teixeira no Campeonato Paulista. Na categoria Novatos 9/10, que teve 19 pilotos inscritos, o atleta terminou na sétima posição em sua primeira participação na competição estadual.