Um dos programas da Smel, o Escola de Esporte é voltado à iniciação esportiva de crianças e adolescentes. As atividades são desenvolvidas de forma lúdica e planejada, permitindo que os alunos tenham contato com diferentes modalidades e aprendam seus fundamentos sob a orientação de educadores esportivos qualificados.

Quem frequenta os 20 centros esportivos de Jundiaí já deve ter visto crianças e jovens de diferentes faixas etárias praticando diversas modalidades. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), oferece aulas regulares e gratuitas, incentivando meninos e meninas a descobrirem o esporte e a incorporarem a prática da atividade física como um hábito para toda a vida.

No atletismo, por exemplo, as crianças podem experimentar diferentes possibilidades, como corrida, revezamento, salto e provas de arremesso e lançamento. A ideia é proporcionar experiências diversificadas, respeitando a faixa etária e o processo de desenvolvimento de cada aluno.

Na pista de atletismo do CECE Dr. Nicolino de Luca (Bolão), a pequena Manuela de Queiroz Silva, de oito anos, aluna da educadora esportiva Ana Paula de Moura Ferreira, demonstra entusiasmo por diferentes modalidades. Há dois anos, ela participa das aulas no centro esportivo e já experimentou atividades como atletismo, arremesso de peso, lançamento de dardo e martelo, corrida de revezamento e saltos triplo, em altura e com vara.

“Fazer esporte me fortalece e me dá saúde. Minha mãe corre e eu aprendi a gostar desta e de outras modalidades”, conta Manu, como é carinhosamente chamada. Entre tantas experiências, ela já tem sua favorita: “Gosto mais do revezamento”, revela.