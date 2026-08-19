Um homem e uma mulher foram presos nesta quarta-feira (19), em Jundiaí, suspeitos de envolvimento na morte de um idoso de 68 anos, após ser agredido no Jardim Fepasa. As agressões ocorreram no dia 22 de julho, e a vítima morreu cinco dias depois no Hospital São Vicente. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a motivação do crime teria sido uma discussão iniciada entre crianças e com as crianças. As prisões foram feitas por investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), em cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.
As diligências, segundo a DIG, foram realizadas em dois endereços do município. Os dois investigados foram localizados, cientificados das ordens judiciais e detidos. Durante as buscas, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Um aparelho celular foi apreendido e será submetido à perícia para auxiliar no andamento das investigações.
Os suspeitos foram levados à sede da DIG, onde prestaram depoimento na presença de advogado e foram formalmente indiciados no inquérito policial. Conforme apurado pelo JJ, ambos afirmaram que as agressões tiveram início após um desentendimento envolvendo crianças no local. Eles também alegaram que não tinham a intenção de matar a vítima, sustentando que o idoso caiu após um empurrão e bateu a cabeça no chão.
Após o registro da captura, os dois foram encaminhados a unidades prisionais da região, onde permaneceram à disposição da Justiça.
As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Investigações Gerais (DIG).
RELEMBRE O CASO
Um aposentado de 68 anos morreu na tarde de 27 de julho, no Hospital São Vicente, em Jundiaí, após permanecer internado por cinco dias em decorrência das agressões sofridas em frente ao Centro Comunitário Casa Verde, no Jardim Fepasa.
Segundo a filha da vítima, o pai foi agredido por duas pessoas, que teriam sido identificadas por testemunhas. Os nomes dos supostos autores foram informados à Polícia Civil durante o registro do boletim de ocorrência referente ao óbito.
Quando deu entrada no hospital, o aposentado apresentava lesões no tórax e fraturas nas costas e nas costelas. No dia 24 de julho, precisou passar por cirurgia e drenagem torácica em razão das fraturas. Apesar dos procedimentos, o quadro evoluiu com complicações decorrentes de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e ele não resistiu.