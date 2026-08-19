Um homem e uma mulher foram presos nesta quarta-feira (19), em Jundiaí, suspeitos de envolvimento na morte de um idoso de 68 anos, após ser agredido no Jardim Fepasa. As agressões ocorreram no dia 22 de julho, e a vítima morreu cinco dias depois no Hospital São Vicente. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a motivação do crime teria sido uma discussão iniciada entre crianças e com as crianças. As prisões foram feitas por investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), em cumprimento a mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

As diligências, segundo a DIG, foram realizadas em dois endereços do município. Os dois investigados foram localizados, cientificados das ordens judiciais e detidos. Durante as buscas, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Um aparelho celular foi apreendido e será submetido à perícia para auxiliar no andamento das investigações.

Os suspeitos foram levados à sede da DIG, onde prestaram depoimento na presença de advogado e foram formalmente indiciados no inquérito policial. Conforme apurado pelo JJ, ambos afirmaram que as agressões tiveram início após um desentendimento envolvendo crianças no local. Eles também alegaram que não tinham a intenção de matar a vítima, sustentando que o idoso caiu após um empurrão e bateu a cabeça no chão.