19 de agosto de 2026
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EM JUNDIAÍ

Carro levado durante roubo a residência é recuperado pela GM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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DIVULGAÇÃO/ILUSTRAÇÃO
Os GMs recuperaram o carro, que foi abandonado pelos bandidos
Os GMs recuperaram o carro, que foi abandonado pelos bandidos

Guardas municipais de Apoio Tático localizaram na manhã desta quarta-feira (18), o carro roubado por três bandidos armados e encapuzados, durante um assalto a residência no bairro Caxambu, em Jundiaí. O roubo também foi cometido nesta manhã.

No veículo, que foi localizado abandonado pelos bandidos, no bairro Jundiaí-Mirim, não havia nada do que foi roubado, como eletrônicos e outros bens.

O proprietário foi acionado e compareceu à Central de Flagrantes, onde teve seu veículo restituído.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

O CASO

Trabalhador e família são rendidos e roubados em casa em Jundiaí

https://sampi.net.br/jundiai/noticias/2999306/policia/2026/08/trabalhador-e-familia-sao-rendidos-e-roubados-em-casa-em-jundiai

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