Guardas municipais de Apoio Tático localizaram na manhã desta quarta-feira (18), o carro roubado por três bandidos armados e encapuzados, durante um assalto a residência no bairro Caxambu, em Jundiaí. O roubo também foi cometido nesta manhã.

No veículo, que foi localizado abandonado pelos bandidos, no bairro Jundiaí-Mirim, não havia nada do que foi roubado, como eletrônicos e outros bens.

O proprietário foi acionado e compareceu à Central de Flagrantes, onde teve seu veículo restituído.