19 de agosto de 2026
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Trabalhador e família são rendidos e roubados em casa em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Três bandidos armados e encapuzados roubaram a família
Três bandidos armados e encapuzados roubaram a família

Uma família foi rendida por criminosos armados na manhã desta quarta-feira (18), no bairro Caxambu, em Jundiaí. Os bandidos obrigaram as vítimas a fazer transferências via PIX e fugiram com o carro da família, carregado com eletroeletrônicos e outros bens.

O morador saía para trabalhar quando foi abordado por três criminosos armados e encapuzados. Ele foi levado para dentro da residência, onde os assaltantes também renderam a esposa e o filho do casal.

Todos foram obrigados a deitar no chão. Enquanto um dos criminosos mantinha a família sob vigilância, os outros faziam uma limpa na casa, recolhendo objetos de valor. Em seguida, o morador foi obrigado a realizar transferências via PIX para uma conta indicada pelos assaltantes.

Todos os bens subtraídos foram colocados no veículo Toyota Corolla Cross da família. Na sequência, os criminosos fugiram com o automóvel.

A Polícia Militar foi acionada e mobilizou equipes para realizar patrulhamento em busca dos suspeitos, mas eles não foram localizados.

O caso foi registrado na delegacia e será investigado pela Polícia Civil.

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