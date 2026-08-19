Uma família foi rendida por criminosos armados na manhã desta quarta-feira (18), no bairro Caxambu, em Jundiaí. Os bandidos obrigaram as vítimas a fazer transferências via PIX e fugiram com o carro da família, carregado com eletroeletrônicos e outros bens.

O morador saía para trabalhar quando foi abordado por três criminosos armados e encapuzados. Ele foi levado para dentro da residência, onde os assaltantes também renderam a esposa e o filho do casal.

Todos foram obrigados a deitar no chão. Enquanto um dos criminosos mantinha a família sob vigilância, os outros faziam uma limpa na casa, recolhendo objetos de valor. Em seguida, o morador foi obrigado a realizar transferências via PIX para uma conta indicada pelos assaltantes.