Um homem foi preso por tráfico de drogas nas proximidades do Parque da Cidade, em Itupeva, durante patrulhamento da Guarda Municipal realizado neste fim de semana. Na ação, os agentes apreenderam dezenas de porções de entorpecentes já embaladas para comercialização.

As equipes faziam patrulhamento pela avenida Adélia, em um trecho conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas, quando perceberam um homem carregando uma sacola em atitude suspeita.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, correndo por uma viela. Os guardas iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo poucos metros depois.