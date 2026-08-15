Jundiaí recebe neste feriado uma programação especial para quem gosta de gastronomia, música e cultura oriental. O Korea Fest Brasil movimenta o Espaço Expressa até domingo (16), com uma programação que reúne pratos típicos da Coreia do Sul, apresentações de K-pop, performances de dança e atrações culturais. A entrada é gratuita.

O festival começou na sexta-feira (14), com programação das 17h às 22h, e segue neste sábado (15), feriado municipal em celebração a Nossa Senhora do Desterro, padroeira de Jundiaí, e no domingo (16), das 12h às 22h.

A proposta do evento é proporcionar ao público uma experiência inspirada na cultura coreana, reunindo elementos da gastronomia, da música e do entretenimento em um mesmo espaço. Entre as opções gastronômicas estão corn dog, kimbap, ramen e frango frito coreano, além de hambúrgueres, doces e outras alternativas oferecidas pelos food trucks.