Jundiaí recebe neste feriado uma programação especial para quem gosta de gastronomia, música e cultura oriental. O Korea Fest Brasil movimenta o Espaço Expressa até domingo (16), com uma programação que reúne pratos típicos da Coreia do Sul, apresentações de K-pop, performances de dança e atrações culturais. A entrada é gratuita.
O festival começou na sexta-feira (14), com programação das 17h às 22h, e segue neste sábado (15), feriado municipal em celebração a Nossa Senhora do Desterro, padroeira de Jundiaí, e no domingo (16), das 12h às 22h.
A proposta do evento é proporcionar ao público uma experiência inspirada na cultura coreana, reunindo elementos da gastronomia, da música e do entretenimento em um mesmo espaço. Entre as opções gastronômicas estão corn dog, kimbap, ramen e frango frito coreano, além de hambúrgueres, doces e outras alternativas oferecidas pelos food trucks.
Cultura e música
Além da culinária, o público pode acompanhar apresentações de K-pop, grupos covers e performances de dança, em uma programação que aproxima os visitantes de diferentes aspectos da cultura sul-coreana.
O espaço também conta com ambientação temática e locais para fotos, criando uma experiência voltada tanto para quem já acompanha a cultura coreana quanto para quem está tendo o primeiro contato com esse universo.
A programação foi pensada para diferentes públicos e reúne área de alimentação e convivência. O festival também é pet friendly, permitindo que os visitantes levem seus animais de estimação.
SERVIÇO
Korea Fest Brasil – Festival Coreano
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1760, Ponte de Campinas
Data: até sábado (16)
Horários: sexta e sábado, das 12h às 22h
Entrada: gratuita
Classificação: livre