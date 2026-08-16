Entre os anos de 1985 a 2025, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) perdeu 9 mil hectares (ha) de vegetação nativa, em formação florestal e herbácea e arbustiva. Esta perda corresponde às extensões territoriais de Louveira (5,5 mil ha) e Várzea Paulista (3,5 mil ha) somadas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento sobre a perda de vegetação é do Map Biomas e mostra que, no período, houve avanço significativo da área urbanizada nas cidades da região.
avanço da urbanização (vermelho) na RMJ entre 1985 e 2025. Reprodução / MapBiomas
Em 1985, a RMJ somava 52.331 ha de área vegetal nativa, sendo 44.498 ha de formação florestal e 7.833 ha de formação herbácea e arbustiva. Em 2025, a área da vegetação caiu para 43.330 ha, sendo 42.263 ha de formação florestal e 1.067 ha de formação herbácea e arbustiva. A redução nos 41 anos foi de 7% da área vegetal nativa na cidade.
Para comparação, o campo de futebol do Estádio Jayme Cintra, casa do Paulista F.C., tem 105 metros de comprimento por 68 metros de largura, totalizando uma área de 7.140 metros quadrados. São cerca de 12 mil campos do Jayme Cintra de perda na RMJ.
Parte considerável da conservação de vegetação nativa na RMJ se deve à Serra do Japi, que foi tombada em 8 de março de 1983 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat).
Crescimento das cidades
Também entre 1985 e 2025, a área não vegetada, que é a urbanização, avançou de 7.109 ha para 21.390 ha. Além da vegetação nativa que não tem preservação obrigatória, como a Serra, houve também perda de área agrícola. A área destinada à agropecuária era de 66.551 ha em 1985 e passou a ser de 61.294 ha em 2025. Por outro lado, houve ganho de corpos d’água. Em 1985, a região concentrava 1.005 ha de área hídrica e esse montante passou a ser de 1.033 ha em 2025.
Em Jundiaí, especificamente, a área urbanizada em 1985 era de 4.689 ha; em 1995, passou a ser de 5.684 ha; em 2005, a área aumentou para 7.878 ha; em 2015, a urbanização ocupava 9.477 ha na cidade; já em 2025, 10.320 ha de Jundiaí eram ocupados por área urbana, o que corresponde a 23,9% da área de Jundiaí. Em 1985, era 10,9%.
Ocupação do território jundiaiense entre 1985 e 2025. Reprodução / MapBiomas
No Brasil
Ainda segundo o MapBiomas, a vegetação nativa ocupava 79% do território brasileiro em 1985. Quatro décadas depois, essa área caiu para 65%. As maiores perdas absolutas de vegetação nativa ocorreram na Amazônia (-53,9 milhões ha) e no Cerrado (-51,7 milhões ha).
No mesmo período, ao contrário do que aconteceu na RMJ, a área destinada à agropecuária aumentou no Brasil, de 18% para 32% do território. A agricultura passou de 18,6 milhões para 66,5 milhões de hectares. As pastagens chegaram a 165,6 milhões de hectares e ainda representam mais da metade da área agropecuária brasileira.
Já a urbanização no Brasil, que ocupava 3.636.610 ha em 1985 passou a ocupar área de 6.387.519 ha. Em relação à fatia do território, passou de 0,4% para 0,8%. A área dos corpos d’água passou de 2,5% do território brasileiro para 2,3% do total, perda de 0,2% nessas quatro décadas.