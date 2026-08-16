Entre os anos de 1985 a 2025, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) perdeu 9 mil hectares (ha) de vegetação nativa, em formação florestal e herbácea e arbustiva. Esta perda corresponde às extensões territoriais de Louveira (5,5 mil ha) e Várzea Paulista (3,5 mil ha) somadas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento sobre a perda de vegetação é do Map Biomas e mostra que, no período, houve avanço significativo da área urbanizada nas cidades da região.



avanço da urbanização (vermelho) na RMJ entre 1985 e 2025. Reprodução / MapBiomas

Em 1985, a RMJ somava 52.331 ha de área vegetal nativa, sendo 44.498 ha de formação florestal e 7.833 ha de formação herbácea e arbustiva. Em 2025, a área da vegetação caiu para 43.330 ha, sendo 42.263 ha de formação florestal e 1.067 ha de formação herbácea e arbustiva. A redução nos 41 anos foi de 7% da área vegetal nativa na cidade.