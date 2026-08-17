A campanha eleitoral de 2026 começou oficialmente neste domingo (16) com 17 candidatos de Jundiaí na disputa por vagas no Legislativo. São dez nomes concorrendo a deputado federal e outros sete a deputado estadual, ampliando a presença da cidade na corrida por representação política em Brasília e na Assembleia Legislativa de São Paulo. Com o encerramento do prazo para registro das candidaturas no sábado (15), partidos e candidatos entram agora na fase em que o pedido explícito de voto, a divulgação dos números de urna e a propaganda eleitoral passam a ser permitidos. O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. O JJ checou oficialmente os registros destes candidatos no sistema DivulgaCand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados estão Luiz Fernando Machado (PL), Ellen Martinelli (União Brasil), Cristiano Lopes (PP), Fernando Pasqualino (PP), Rosaura Almeida (PT), Silas Feitosa (MDB), Antonio Carlos Albino (Novo), Alexandre Pereira (Solidariedade), Eduardo Vidal (Podemos) e Padre Silvio Andrei (Avante). Para deputado estadual, os candidatos de Jundiaí são Edicarlos Vieira (União Brasil), João Paulo de Souza (PL), Pedro Bigardi (PCdoB), Faouaz Taha (PSD), Leandro Basson (Podemos), Marly Caldas (PSOL) e Dika Xique-Xique (Podemos). Na Região, temos ainda Renata Sene (Republicanos) e Danilo Joan (PP-União).

O início oficial da campanha muda significativamente a rotina dos candidatos. Desde 16 de agosto, eles podem pedir votos diretamente ao eleitor, divulgar número de urna, distribuir material gráfico, promover caminhadas, carreatas e passeatas, realizar comícios e utilizar as redes sociais para propaganda eleitoral. A legislação permite ainda a instalação de mesas para distribuição de material e o uso de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que sejam móveis e não prejudiquem a circulação de pessoas e veículos. Comícios podem ocorrer entre 8h e meia-noite, enquanto carros de som e minitrios estão restritos a carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões e comícios.