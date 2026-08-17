Outras iniciativas da Smel também tiveram crescimento entre 2025 e este ano. O Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), voltado às pessoas com deficiência, ampliou o atendimento em 4,9%. Já o Esporte Campeão, que apoia atletas que representam Jundiaí em competições regionais e nacionais, cresceu 3,6%. Para o público adulto, o Esporte Maior, destinado a pessoas acima de 18 anos, teve aumento de 2,6%.

Em Jundiaí, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), aumentou em 2026 a oferta de turmas e ampliou os horários de funcionamento dos 20 centros esportivos espalhados pela cidade. A expansão garante que mais crianças, jovens, adultos e pessoas com deficiência encontrem no esporte uma oportunidade de desenvolver habilidades, criar vínculos e melhorar a qualidade de vida.

Um destaque é o programa Escola de Esporte, que oferece iniciação esportiva para crianças e adolescentes. Em comparação com 2025, o programa registrou crescimento de quase 13% no número de turmas, ampliando as portas de entrada para quem deseja conhecer diferentes modalidades e dar os primeiros passos no esporte.

Atualmente, a Secretaria atende gratuitamente cerca de 12 mil alunos, nos quatro programas, e possui 445 turmas no total. “É gratificante ver o crescimento do número de alunos nos nossos programas. Isso é fruto de um trabalho árduo e muito qualificado que nossa secretaria realiza, pensando sempre na qualidade do atendimento prestado aos munícipes”, revelou a secretária de Esporte e Lazer de Jundiaí, Rita Orsi.

“Esporte é saúde, qualidade de vida, sociabilização e inclusão. É uma das prioridades desta gestão, que vem investindo na oferta do serviço à população, em obras importantes para Jundiaí, como a construção da piscina semiolímpica adaptada do Bolão, e na revitalização dos nossos espaços esportivos, garantindo mais conforto e segurança para alunos, atletas e visitantes. Desta forma, estamos protegendo e cuidando da nossa gente e fazendo a cidade avançar”, completou o prefeito Gustavo Martinelli.