O empresário e influenciador Pablo Marçal foi registrado como candidato à Presidência da República pelo PRTB no sábado (15), poucas horas antes do encerramento do prazo para o registro das candidaturas. A decisão ocorreu após uma reviravolta judicial que permitiu o retorno de Marçal ao partido e mudou, de última hora, a composição da chapa. As informações foram divulgadas por VEJA e confirmadas por outros veículos, entre eles UOL e Correio Braziliense.
O pedido de registro foi protocolado pelo PRTB às 18h51. Marçal terá como candidato a vice-presidente o presidente nacional da legenda, Leonardo Avalanche, que até então era o nome escolhido pelo partido para disputar o Palácio do Planalto. A mudança ocorreu no último dia do prazo e colocou Marçal novamente no centro da disputa presidencial.
Decisão judicial
A candidatura só foi possível depois de uma liminar concedida pelo juiz Gustavo Nardi, da Justiça Eleitoral em Santana de Parnaíba (SP). A decisão permitiu que Marçal deixasse o União Brasil e voltasse ao PRTB, partido pelo qual disputou a Prefeitura de São Paulo em 2024.
A questão da filiação era um obstáculo porque a legislação eleitoral estabelece prazo para que o candidato esteja filiado à legenda pela qual pretende disputar a eleição. Segundo o PRTB, Marçal havia solicitado a filiação dentro do prazo, mas o procedimento não teria sido concluído no sistema partidário em razão de problemas relacionados às senhas de acesso, em meio a disputas internas. O juiz considerou que o caso ainda deveria ser analisado e concedeu a medida de forma provisória.
A liminar, porém, não resolve o principal problema jurídico enfrentado pelo empresário. Marçal permanece inelegível até 2032 em razão de condenações da Justiça Eleitoral relacionadas à eleição municipal de 2024. Entre os processos estão decisões por abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação.
Registro ainda depende do TSE
O pedido apresentado pelo PRTB não significa que Marçal já esteja definitivamente habilitado para disputar a eleição. O registro aparece como “aguardando julgamento” e será analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pelos registros das candidaturas à Presidência.
A entrada de Marçal amplia a disputa presidencial de 2026 e ocorre justamente no início oficial da campanha eleitoral, neste domingo (16). A definição sobre sua permanência na corrida, entretanto, ficará nas mãos da Justiça Eleitoral.