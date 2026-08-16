O empresário e influenciador Pablo Marçal foi registrado como candidato à Presidência da República pelo PRTB no sábado (15), poucas horas antes do encerramento do prazo para o registro das candidaturas. A decisão ocorreu após uma reviravolta judicial que permitiu o retorno de Marçal ao partido e mudou, de última hora, a composição da chapa. As informações foram divulgadas por VEJA e confirmadas por outros veículos, entre eles UOL e Correio Braziliense.

O pedido de registro foi protocolado pelo PRTB às 18h51. Marçal terá como candidato a vice-presidente o presidente nacional da legenda, Leonardo Avalanche, que até então era o nome escolhido pelo partido para disputar o Palácio do Planalto. A mudança ocorreu no último dia do prazo e colocou Marçal novamente no centro da disputa presidencial.

Decisão judicial

A candidatura só foi possível depois de uma liminar concedida pelo juiz Gustavo Nardi, da Justiça Eleitoral em Santana de Parnaíba (SP). A decisão permitiu que Marçal deixasse o União Brasil e voltasse ao PRTB, partido pelo qual disputou a Prefeitura de São Paulo em 2024.