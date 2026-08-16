A disputa pela Presidência da República entrou oficialmente em uma nova etapa neste domingo (16), com o início da campanha eleitoral de 2026. Os principais candidatos escolheram cidades e locais ligados às próprias trajetórias políticas para marcar a largada da corrida pelo Palácio do Planalto.

A partir desta data, candidatos e partidos estão autorizados a realizar comícios, carreatas, passeatas, distribuição de material de campanha e propaganda na internet, dentro das regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. O período de propaganda eleitoral começou oficialmente às 8h deste domingo. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, escolheu São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para o primeiro ato. A cidade tem importância na trajetória política do petista, que ganhou projeção nacional a partir da atuação sindical na região.