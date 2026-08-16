Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG/Deic) apreenderam cerca de 70 quilos de maconha durante uma investigação sobre crimes patrimoniais. A droga estava escondida em uma chácara e foi localizada no quarto do morador.
Durante o levantamento, os policiais encontraram embalagens e caixas espalhadas pelo terreno, o que reforçou a suspeita de que o imóvel estaria sendo utilizado para armazenar produtos de origem ilícita.
Ao entrarem na propriedade, os agentes questionaram o morador, que confessou guardar material ilícito e indicou o próprio quarto. No local, foram encontrados 63 tijolos de maconha sobre um armário.
Duas crianças, enteados do suspeito, estavam na residência no momento da ação. Elas foram encaminhadas aos cuidados de um familiar.
O homem foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas e corrupção de menores. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as demais providências legais.