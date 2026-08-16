Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG/Deic) apreenderam cerca de 70 quilos de maconha durante uma investigação sobre crimes patrimoniais. A droga estava escondida em uma chácara e foi localizada no quarto do morador.

Durante o levantamento, os policiais encontraram embalagens e caixas espalhadas pelo terreno, o que reforçou a suspeita de que o imóvel estaria sendo utilizado para armazenar produtos de origem ilícita.

Ao entrarem na propriedade, os agentes questionaram o morador, que confessou guardar material ilícito e indicou o próprio quarto. No local, foram encontrados 63 tijolos de maconha sobre um armário.