16 de agosto de 2026
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TRÂNTISO

Operação Direção Segura fiscaliza quase 800 condutores em Itatiba

Por Da redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A Operação Direção Segura Integrada faz parte de ações preventivas
A Operação Direção Segura Integrada faz parte de ações preventivas

Uma operação integrada de fiscalização de trânsito foi realizada em Itatiba, com o objetivo de prevenir sinistros e combater a combinação entre consumo de álcool e direção.

A ação contou com a participação da Polícia Militar e do Detran-SP. Ao todo, foram realizados 795 testes passivos de alcoolemia durante a fiscalização.

Segundo os dados divulgados pelas equipes, 20 condutores foram autuados por se recusarem a realizar o teste do bafômetro. A infração está prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Também foi registrada uma autuação por condução de veículo sob influência de álcool, conforme o artigo 165 do CTB. A operação resultou ainda em uma infração relacionada à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outra referente ao licenciamento de veículo.

Dois automóveis foram removidos durante a fiscalização devido a irregularidades identificadas pelas equipes.

Além da fiscalização, a operação teve caráter educativo e buscou alertar os motoristas sobre os riscos de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas. A orientação é que os condutores respeitem as normas de trânsito e adotem comportamentos seguros para reduzir o risco de acidentes.

A Operação Direção Segura Integrada faz parte de ações preventivas voltadas à segurança viária e à redução de sinistros de trânsito no município.

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