Uma operação integrada de fiscalização de trânsito foi realizada em Itatiba, com o objetivo de prevenir sinistros e combater a combinação entre consumo de álcool e direção.
A ação contou com a participação da Polícia Militar e do Detran-SP. Ao todo, foram realizados 795 testes passivos de alcoolemia durante a fiscalização.
Segundo os dados divulgados pelas equipes, 20 condutores foram autuados por se recusarem a realizar o teste do bafômetro. A infração está prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Também foi registrada uma autuação por condução de veículo sob influência de álcool, conforme o artigo 165 do CTB. A operação resultou ainda em uma infração relacionada à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e outra referente ao licenciamento de veículo.
Dois automóveis foram removidos durante a fiscalização devido a irregularidades identificadas pelas equipes.
Além da fiscalização, a operação teve caráter educativo e buscou alertar os motoristas sobre os riscos de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas. A orientação é que os condutores respeitem as normas de trânsito e adotem comportamentos seguros para reduzir o risco de acidentes.
A Operação Direção Segura Integrada faz parte de ações preventivas voltadas à segurança viária e à redução de sinistros de trânsito no município.