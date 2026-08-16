Uma operação integrada de fiscalização de trânsito foi realizada em Itatiba, com o objetivo de prevenir sinistros e combater a combinação entre consumo de álcool e direção.

A ação contou com a participação da Polícia Militar e do Detran-SP. Ao todo, foram realizados 795 testes passivos de alcoolemia durante a fiscalização.

Segundo os dados divulgados pelas equipes, 20 condutores foram autuados por se recusarem a realizar o teste do bafômetro. A infração está prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).