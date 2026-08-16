Uma idosa de 62 anos acabou sendo presa em Jundiaí depois que policiais do 2º Pelotão de Força Tática do 11° BPM/I encontraram maconha e cocaína na casa dela. Um filho assumiu a culpa pelo caso, mas os dois permaneceram detidos.
O caso aconteceu após policiais receberem informações do Disque-Denúncia, de que haveria drogas escondidas em uma residência no bairro Anhanguera, em Jundiaí. Os agentes foram até o local e fizeram buscas, a fim de confirmar a denúncia.
E confirmaram. Na casa indicada, os policiais entraram em contato com a proprietária, uma senhora de 62 anos, que relatou morar com o neto de 15 anos e afirmou que a acusação era falsa, pois não havia nada de ilícito no imóvel. No entanto, os policiais sentiram forte odor de maconha e, pela janela da residência, visualizaram uma porção da droga sobre a estante da sala.
Após buscas no imóvel, foram encontrados meio quilo de maconha escondido no sótão e 80 gramas de cocaína no interior do guarda-roupa da mulher.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à idosa e ela foi conduzida ao plantão policial de Jundiaí. Já na delegacia, surgiu um dos oito filhos, o qual não mora na mesma casa que ela, e assumiu a propriedade dos entorpecentes. Ambos permaneceram sob responsabilidade da Polícia Civil.