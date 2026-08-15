O Brasil está classificado para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, na ginástica rítmica. A vaga foi assegurada neste sábado (15), com a medalha de bronze conquistada pelo conjunto brasileiro no Mundial da modalidade, realizado em Frankfurt, na Alemanha.
A equipe terminou a disputa geral com 55,500 pontos, atrás apenas da Espanha, campeã com 57,450, e do Japão, medalhista de prata com 56,700. As três seleções que terminaram no pódio garantiram classificação direta para os Jogos de 2028.
O resultado mantém o Brasil entre as principais forças da modalidade. No ano passado, no Mundial realizado no Rio de Janeiro, o conjunto brasileiro havia conquistado a prata na classificação geral, então considerada a melhor campanha do país em um Mundial de ginástica rítmica.
A campanha brasileira começou com uma apresentação de alto nível na série mista, formada por três arcos e duas maças. Ao som de “Abracadabra”, de Lady Gaga, as brasileiras receberam 28,700 pontos, a segunda maior nota da prova. A Espanha liderou essa apresentação, com 28,950.
Na série com cinco bolas, porém, o Brasil teve uma falha durante a execução e terminou com 26,800 pontos. Mesmo com a queda na pontuação, a equipe conseguiu permanecer entre as primeiras colocadas e precisou aguardar o desempenho das demais seleções para confirmar a medalha e a classificação olímpica.
A classificação representa um passo importante no planejamento brasileiro para Los Angeles. Em vez de depender de disputas posteriores por uma vaga, o país já garantiu presença olímpica no conjunto com dois anos de antecedência.
Mais duas chances de medalha
A participação brasileira em Frankfurt ainda não terminou. O conjunto também avançou para as finais por aparelhos, nas séries de cinco bolas e na apresentação mista. As decisões estão previstas para este domingo (16), quando as brasileiras terão nova oportunidade de subir ao pódio.
O bronze no Mundial é mais um capítulo da evolução recente da ginástica rítmica brasileira. Depois da prata conquistada em 2025, o país volta a aparecer entre os três melhores do mundo e, desta vez, sai da competição com um prêmio ainda maior: a vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles.