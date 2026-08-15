O Brasil está classificado para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, na ginástica rítmica. A vaga foi assegurada neste sábado (15), com a medalha de bronze conquistada pelo conjunto brasileiro no Mundial da modalidade, realizado em Frankfurt, na Alemanha.

A equipe terminou a disputa geral com 55,500 pontos, atrás apenas da Espanha, campeã com 57,450, e do Japão, medalhista de prata com 56,700. As três seleções que terminaram no pódio garantiram classificação direta para os Jogos de 2028.

O resultado mantém o Brasil entre as principais forças da modalidade. No ano passado, no Mundial realizado no Rio de Janeiro, o conjunto brasileiro havia conquistado a prata na classificação geral, então considerada a melhor campanha do país em um Mundial de ginástica rítmica.