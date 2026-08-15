A Petrobras prevê que o Amapá poderá começar a produzir petróleo em águas ultraprofundas dentro de seis a sete anos. A estimativa foi apresentada neste sábado (15) pela presidente da estatal, Magda Chambriard, um dia depois de a empresa anunciar a identificação de hidrocarbonetos no poço exploratório Morpho, na Bacia da Foz do Amazonas.

Localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, o poço está em uma área com lâmina d’água de 2.886 metros, no bloco FZA-M-59, parte da chamada Margem Equatorial. A Petrobras é a operadora e possui 100% de participação no bloco. A presença de hidrocarbonetos foi identificada por meio de perfis elétricos e indicativos encontrados nas rochas durante a perfuração.

A descoberta, porém, ainda não permite afirmar o tamanho da possível reserva nem se a produção será economicamente viável. A perfuração continua justamente para reunir mais informações sobre as características da área. Segundo a Petrobras, será necessário definir o porte da descoberta antes de estabelecer um projeto de desenvolvimento.

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