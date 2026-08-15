O Paulista de Jundiaí entrou em campo neste sábado (15), em pleno Jayme Cintra, contra o Juventus de São Paulo, em partida válida pela rodada cinco da fase de grupos. O Galo conseguiu superar o Moleque Travesso, por 1 a 0, mas o placar poderia ser bem mais vantajoso, pois vários gols foram perdidos pelo Paulista, que também jogou boa parte do segundo tempo com um a mais.
Depois de um empate em 1 a 1 contra o Osasco, o Paulista entrou em campo como lanterna do grupo C, diante do líder do grupo. Com a vitória, o Paulista somou sete pontos, mesma quantidade que o Juventus, mas, para ter mais tranquilidade, ainda deve acompanhar de perto o resultado do jogo de amanhã (16), quando Osasco e Primavera, do mesmo grupo do Galo, jogam. No próximo sábado (22), também às 15h, o sexto e último jogo da fase de grupos para o Paulista será o duelo contra o Primavera.
A partida
O jogo começou intenso, com bastante volume, "lá e cá". Boa parte da partida foi assim, mas o Paulista mostrou superioridade em casa, chegando com mais perigo em diversas oportunidades e inclusive perdendo gols. Com 17 minutos, a torcida que fazia barulho no Jayme Cintra "passou mal". Uma cobrança de escanteio do Paulista quase entrou direto, seria gol olímpico, se a zaga do Juventus não tirasse em cima da linha. No rebote, o zagueiro Luis Felipe cabeceou no travessão.
Com 21 minutos, foi a vez do clube da Mooca arriscar, uma das melhores chances no jogo, mas o chute saiu à esqueda da meta do Galo.
Já aos 34 minutos, o gol do Galo, quando Luís Gustavo desarmou, puxou contra-ataque com Lucas Batatinha e foi receber na pequena área. O jogador chutou cruzado para a bola morrer no fundo da rede.
Com 45 minutos, uma cena cômica ainda aconteceu na primeira etapa da partida. Elkin Muñoz, do Moleque Travesso, foi cobrar um escanteio e chutou a bola diretamente para fora.
No começo do segundo tempo, Yuri Borges, do Paulista, sentiu e precisou deixar a partida. Com 20 minutos do segundo tempo, um dos vários quase gols do Paulista, após cabeçada de Magrão, que foi defendida pelo goleiro Passarelli no reflexo.
Com 26 minutos, Lucas Lopes, do Juventus, foi expulso, após falta na entrada da área, para matar jogada. O Paulista ganhou falta na entrada da área, mas não conseguiu converter. Daí em diante, o Paulista manteve a pressão, mas não conseguiu ampliar o placar.