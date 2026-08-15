O Paulista de Jundiaí entrou em campo neste sábado (15), em pleno Jayme Cintra, contra o Juventus de São Paulo, em partida válida pela rodada cinco da fase de grupos. O Galo conseguiu superar o Moleque Travesso, por 1 a 0, mas o placar poderia ser bem mais vantajoso, pois vários gols foram perdidos pelo Paulista, que também jogou boa parte do segundo tempo com um a mais.

Depois de um empate em 1 a 1 contra o Osasco, o Paulista entrou em campo como lanterna do grupo C, diante do líder do grupo. Com a vitória, o Paulista somou sete pontos, mesma quantidade que o Juventus, mas, para ter mais tranquilidade, ainda deve acompanhar de perto o resultado do jogo de amanhã (16), quando Osasco e Primavera, do mesmo grupo do Galo, jogam. No próximo sábado (22), também às 15h, o sexto e último jogo da fase de grupos para o Paulista será o duelo contra o Primavera.

A partida

O jogo começou intenso, com bastante volume, "lá e cá". Boa parte da partida foi assim, mas o Paulista mostrou superioridade em casa, chegando com mais perigo em diversas oportunidades e inclusive perdendo gols. Com 17 minutos, a torcida que fazia barulho no Jayme Cintra "passou mal". Uma cobrança de escanteio do Paulista quase entrou direto, seria gol olímpico, se a zaga do Juventus não tirasse em cima da linha. No rebote, o zagueiro Luis Felipe cabeceou no travessão.