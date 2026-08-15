Na tarde desta sexta-feira (14), policiais militares de Itaquaquecetuba, município da Região Metropolitana da Capital, capturaram um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de perseguição (stalking).

O procurado se mudou de Itupeva para Itaquaquecetuba após a expedição do mandado de prisão, quando foi condenado pelo crime. O mandado, por sua vez, havia sido expedido pela cidade de Taquarituba, na região de Itapeva.

Com informações sobre o possível paradeiro do procurado, foi realizado um trabalho de inteligência entre o 11º BPM/I de Jundiaí e o 35° BPM/M de Itaquaquecetuba. Os policiais, então, localizaram o procurado em uma obra. Acionado, o policiamento ostensivo realizou a abordagem e prisão.