15 de agosto de 2026
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AÇÃO CONJUNTA DA PM

Stalker foragido de Itupeva é preso em Itaquaquecetuba

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O homem estava foragido pelo crime de perseguição e foi preso por policiais de Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana da Capital
O homem estava foragido pelo crime de perseguição e foi preso por policiais de Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana da Capital

Na tarde desta sexta-feira (14), policiais militares de Itaquaquecetuba, município da Região Metropolitana da Capital, capturaram um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de perseguição (stalking).

O procurado se mudou de Itupeva para Itaquaquecetuba após a expedição do mandado de prisão, quando foi condenado pelo crime. O mandado, por sua vez, havia sido expedido pela cidade de Taquarituba, na região de Itapeva.

Com informações sobre o possível paradeiro do procurado, foi realizado um trabalho de inteligência entre o 11º BPM/I de Jundiaí e o 35° BPM/M de Itaquaquecetuba. Os policiais, então, localizaram o procurado em uma obra. Acionado, o policiamento ostensivo realizou a abordagem e prisão.

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