No fim da tarde de sexta-feira (14), um homem foi preso na Estrada Municipal do Varjão, no Novo Horizonte, em Jundiaí, por roubo e porte ilegal de arma. O caso aconteceu quando policiais da 2ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) faziam patrulhamento e pelo local e receberam a informação de que, em uma residência, nas proximidades, havia uma motocicleta similar a uma roubada no dia anterior.
Com a informação, a equipe se deslocou até o endereço e entrou em uma residência vizinha, de onde conseguiram ver a motocicleta sem placa, mas com as mesmas características da que estava sendo procurada. A equipe solicitou apoio de outras viaturas.
Durante a averiguação, os policiais perceberam que os homens que estavam dentro da casa fugiram pelos telhados de casas vizinhas, um homem e uma mulher. O homem conseguiu fugir do local. Mas os policiais foram atrás de familiares dele e fizeram buscas para encontrá-lo.
Na casa da mãe do suspeito, os policiais encontraram o homem, que se apresentou espontaneamente. Questionado sobre uma arma que teria sido utilizada no roubo da motocicleta, ele disse que estaria em outro local. Os policiais foram até o endenreço.
No local, um outro homem chegou de moto e foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado, mas os policiais repararam que a moto tinha algumas irregularidades, como carenagem de outro modelo e chassi coberto com tinta. Este homem foi conduzido para o Plantão Policial junto com a motocicleta para averiguação.
Durante as diligências, o primeiro homem aletrou sua versão dos fatos e disseque a arma estaria em sua própria residência. Policiais conseguiram encontrar no local um revólver sem munições. Diante dos fatos, a arma, os objetos e a motocicleta encontrada foram para o Distrito Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante.