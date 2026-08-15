No fim da tarde de sexta-feira (14), um homem foi preso na Estrada Municipal do Varjão, no Novo Horizonte, em Jundiaí, por roubo e porte ilegal de arma. O caso aconteceu quando policiais da 2ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) faziam patrulhamento e pelo local e receberam a informação de que, em uma residência, nas proximidades, havia uma motocicleta similar a uma roubada no dia anterior.

Com a informação, a equipe se deslocou até o endereço e entrou em uma residência vizinha, de onde conseguiram ver a motocicleta sem placa, mas com as mesmas características da que estava sendo procurada. A equipe solicitou apoio de outras viaturas.

Durante a averiguação, os policiais perceberam que os homens que estavam dentro da casa fugiram pelos telhados de casas vizinhas, um homem e uma mulher. O homem conseguiu fugir do local. Mas os policiais foram atrás de familiares dele e fizeram buscas para encontrá-lo.