13 de agosto de 2026
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NA RODOVIÁRIA

Ex-marido é preso por descumprimento de medida protetiva

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi preso por policiais militares
O homem foi preso por policiais militares

Um homem foi preso na Rodoviária de Jundiaí por descumprimento de medida protetiva concedida em favor da ex-esposa. A prisão foi realizada por policiais militares do 11º Batalhão.

A vítima acionou a PM informando que estava sendo perseguida pelo ex-marido nas dependências da rodoviária. Uma equipe foi enviada ao local e fez contato com a mulher, que apresentou a medida protetiva e relatou que o homem a estava seguindo.

Os policiais localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Questionado, ele afirmou que não sabia que a ex-esposa estava no local e disse que havia ido à rodoviária para comprar uma passagem com destino a Campinas.

O homem foi conduzido à delegacia, onde acabou preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva.

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