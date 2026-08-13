Um homem foi preso na Rodoviária de Jundiaí por descumprimento de medida protetiva concedida em favor da ex-esposa. A prisão foi realizada por policiais militares do 11º Batalhão.

A vítima acionou a PM informando que estava sendo perseguida pelo ex-marido nas dependências da rodoviária. Uma equipe foi enviada ao local e fez contato com a mulher, que apresentou a medida protetiva e relatou que o homem a estava seguindo.

Os policiais localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Questionado, ele afirmou que não sabia que a ex-esposa estava no local e disse que havia ido à rodoviária para comprar uma passagem com destino a Campinas.