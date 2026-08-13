O Sesc Jundiaí recebe nos dias 18 e 19 de agosto o Grupo Cena Aberta, do Maranhão, dentro da programação da 28ª edição do Palco Giratório. Reconhecido como o maior projeto de circulação e intercâmbio das artes cênicas do país, a ação reúne 16 grupos de teatro, dança e circo de 12 estados brasileiros, com apresentações, oficinas e bate-papos em 17 unidades do Sesc na Capital, Grande São Paulo e Interior. Em Jundiaí, a companhia maranhense traz ao público um espetáculo teatral e um encontro sobre os processos de criação e a cultura popular.

Na terça (18), às 19h, na Biblioteca, acontece a conversa Pensamento Giratório. No encontro, os integrantes do Grupo Cena Aberta compartilham suas pesquisas em manifestações tradicionais do Maranhão, como o bumba-meu-boi, o tambor de crioula, o cacuriá, a capoeira e outras práticas afro-brasileiras, debatendo como esses saberes alimentam a construção da dramaturgia, dos ensaios e da cena.

Na quarta (19), às 15h, o Teatro da unidade apresenta Memórias em Maranhês: A Casa. A montagem entrelaça dois episódios sensíveis inspirados em afetos e tradições: "Árvore Mangueira", que acompanha os segredos de uma menina sonhadora e sua relação com um quintal misterioso, e "Tio João", que retrata a rotina e as formas singulares de convivência de um homem com deficiência. Unindo teatro de sombras, formas animadas e sonoridades afro-brasileiras, o espetáculo celebra a diversidade de corpos e vozes da cultura nacional.