O Sesc Jundiaí recebe nos dias 18 e 19 de agosto o Grupo Cena Aberta, do Maranhão, dentro da programação da 28ª edição do Palco Giratório. Reconhecido como o maior projeto de circulação e intercâmbio das artes cênicas do país, a ação reúne 16 grupos de teatro, dança e circo de 12 estados brasileiros, com apresentações, oficinas e bate-papos em 17 unidades do Sesc na Capital, Grande São Paulo e Interior. Em Jundiaí, a companhia maranhense traz ao público um espetáculo teatral e um encontro sobre os processos de criação e a cultura popular.
Na terça (18), às 19h, na Biblioteca, acontece a conversa Pensamento Giratório. No encontro, os integrantes do Grupo Cena Aberta compartilham suas pesquisas em manifestações tradicionais do Maranhão, como o bumba-meu-boi, o tambor de crioula, o cacuriá, a capoeira e outras práticas afro-brasileiras, debatendo como esses saberes alimentam a construção da dramaturgia, dos ensaios e da cena.
Na quarta (19), às 15h, o Teatro da unidade apresenta Memórias em Maranhês: A Casa. A montagem entrelaça dois episódios sensíveis inspirados em afetos e tradições: "Árvore Mangueira", que acompanha os segredos de uma menina sonhadora e sua relação com um quintal misterioso, e "Tio João", que retrata a rotina e as formas singulares de convivência de um homem com deficiência. Unindo teatro de sombras, formas animadas e sonoridades afro-brasileiras, o espetáculo celebra a diversidade de corpos e vozes da cultura nacional.
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço: Programação Palco Giratório - Sesc Jundiaí
Bate-papo - Pensamento Giratório
Com Grupo Cena Aberta (MA)
Dia 18/8 (terça), às 19h
Biblioteca | Livre | Grátis
Duração: 90 minutos
Espetáculo - Memórias em Maranhês: A Casa
Com Grupo Cena Aberta (MA)
Dia 19/8 (quarta), às 15h
Teatro | Livre
Duração: 60 minutos
Ingressos disponíveis na bilheteria do Sesc Jundiaí
Saiba mais em: https://www.sescsp.org.br/projetos/palco-giratorio/