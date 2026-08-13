13 de agosto de 2026
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CRIME

Mata Ciliar recebe 126 aves resgatadas em Louveira

Por Redação | Associação Mata Ciliar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Associação Mata Ciliar
Os servidores encontraram várias espécies, como trinca-ferro, galo-de-campina, bigodinho, entre outros, em condições precárias, caracterizando crime ambiental
Os servidores encontraram várias espécies, como trinca-ferro, galo-de-campina, bigodinho, entre outros, em condições precárias, caracterizando crime ambiental

O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) da Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, recebeu nesta quarta-feira 126 aves silvestres resgatadas em Louveira, numa condição evidente de maus-tratos. A Secretaria de Gestão Ambiental de Louveira atendeu uma denúncia anônima sobre pássaros mantidos em cativeiro numa residência do Bairro Santo Antônio.

Os servidores encontraram várias espécies em condições precárias, caracterizando crime ambiental. Sabiá, trinca-ferro, galo-de-campina, bigodinho, curió, pássaro-preto e canarinho-da-terra estavam em gaiolas com acúmulo de comida e fezes, espalhadas por cômodos sem iluminação e no banheiro do imóvel.

Assim que chegaram à Mata Ciliar, uma ficha de atendimento foi aberta para cada ave e elas receberam ração nova e água limpa. Os animais estão visivelmente estressados e alguns bastante debilitados. Durante a quarentena obrigatória, passarão por exames e receberão o tratamento adequado.

Segundo a equipe da Secretaria de Gestão Ambiental de Louveira, não é a primeira vez que a mesma pessoa é flagrada com aves silvestres em cativeiro. A prefeitura, responsável por registrar o Boletim de Ocorrência, aplicará a multa e deve acionar o Ministério Público.

Na Mata Ciliar, os pássaros terão a assistência necessária para que possam se recuperar e, reabilitados, voltar à natureza.

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