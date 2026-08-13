Os servidores encontraram várias espécies em condições precárias, caracterizando crime ambiental. Sabiá, trinca-ferro, galo-de-campina, bigodinho, curió, pássaro-preto e canarinho-da-terra estavam em gaiolas com acúmulo de comida e fezes, espalhadas por cômodos sem iluminação e no banheiro do imóvel.

O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) da Associação Mata Ciliar , em Jundiaí, recebeu nesta quarta-feira 126 aves silvestres resgatadas em Louveira, numa condição evidente de maus-tratos. A Secretaria de Gestão Ambiental de Louveira atendeu uma denúncia anônima sobre pássaros mantidos em cativeiro numa residência do Bairro Santo Antônio.

Assim que chegaram à Mata Ciliar, uma ficha de atendimento foi aberta para cada ave e elas receberam ração nova e água limpa. Os animais estão visivelmente estressados e alguns bastante debilitados. Durante a quarentena obrigatória, passarão por exames e receberão o tratamento adequado.

Segundo a equipe da Secretaria de Gestão Ambiental de Louveira, não é a primeira vez que a mesma pessoa é flagrada com aves silvestres em cativeiro. A prefeitura, responsável por registrar o Boletim de Ocorrência, aplicará a multa e deve acionar o Ministério Público.

Na Mata Ciliar, os pássaros terão a assistência necessária para que possam se recuperar e, reabilitados, voltar à natureza.