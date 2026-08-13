Várzea Paulista recebeu, na segunda-feira (10), uma delegação de capoeiristas da Alemanha que está na cidade para participar do 23º Festival de Capoeira. O grupo aproveitou um intervalo na programação para conhecer a Casa da Memória e se reunir com o prefeito Rodolfo Braga.

Os visitantes chegaram ao município no sábado (8) e permanecem durante a semana para as atividades do festival, coordenado pelo Mestre Bola Sete. Também participaram do encontro representantes das áreas de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo e da Casa da Memória.

Durante a visita, os capoeiristas apresentaram parte do trabalho desenvolvido pelo grupo e conheceram aspectos da história e da identidade cultural de Várzea Paulista. A passagem pelo espaço também integrou a delegação à programação cultural do município.