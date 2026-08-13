A tradicional Festa da Família Dom Bosco segue movimentando o bairro Eloy Chaves, no Vetor Oeste, em Jundiaí, com a realização de sua 20ª edição. Depois do primeiro fim de semana de programação, a festa continua nos dias 15, 16, 22 e 23 de agosto, reunindo gastronomia, convivência, fé e momentos de confraternização para toda a comunidade.
Realizado na Paróquia São João Bosco, o evento ocorre aos sábados, das 18h às 22h, e aos domingos, das 11h às 15h, com programação preparada para receber famílias de Jundiaí e região.
Um dos destaques da festa é o tradicional cardápio, com diversas opções gastronômicas preparadas com o apoio de voluntários da comunidade. Mais do que uma programação gastronômica, a Festa da Família também se tornou, ao longo de suas 20 edições, um importante momento de encontro entre gerações, fortalecendo os vínculos da comunidade e a vivência da fé.
Para o pároco da Paróquia São João Bosco, padre Michael Henrique, a festa representa justamente esse espírito de acolhida e comunhão. “A Festa da Família é um momento muito especial para a nossa paróquia. É uma oportunidade de abrirmos as portas da nossa comunidade para acolher as famílias, encontrar os amigos e celebrar juntos. Queremos convidar toda a população de Jundiaí e região para estar conosco nesses próximos dois finais de semana. Venham participar, experimentar nossa gastronomia e, principalmente, viver conosco esse espírito de alegria, fé e fraternidade”, convida padre Michael.
Serviço
20ª Festa da Família Dom Bosco
Datas: 15, 16, 22 e 23 de agosto
Sábados: das 18h às 22h / Domingos: das 11h às 15h
Local: Paróquia São João Bosco (avenida Benedito Castilho de Andrade, 1091, Eloy Chaves, Jundiaí)