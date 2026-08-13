Um homem procurado pela Justiça pelos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal e ameaça foi capturado nesta quarta-feira (12), no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí. A prisão do 'valentão' foi feita por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão.

A PM recebeu informações de que um homem procurado pela Justiça estaria transitando pela avenida José Mezzalira. Equipes foram deslocadas até o local e conseguiram localizar o veículo informado, realizando a abordagem do condutor.

Durante a consulta aos dados pessoais do motorista, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele pelos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal e ameaça.