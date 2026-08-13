Uma massa de ar quente e seco deverá permanecer sobre o Estado de São Paulo nos próximos dias. Em Jundiaí, as temperaturas devem superar os 30°C a partir desta quinta-feira (13) e permanecer elevadas, pelo menos, até a próxima quarta-feira (19). Os termômetros podem registrar temperaturas de até 5°C acima da média para a região.

De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar (URA) poderá ficar abaixo dos 30% nos períodos mais quentes do dia. A combinação de altas temperaturas, baixa umidade e vegetação ressecada aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação e favorece a rápida propagação das chamas.

Cuidados durante o período de calor e tempo seco:

Manter a hidratação ao longo do dia;

Evitar a exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários de maior calor;

Reduzir a prática de atividades físicas intensas nos períodos mais quentes;

Redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis;

Manter cuidados especiais com os animais.

Alerta para queimadas