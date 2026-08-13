Uma massa de ar quente e seco deverá permanecer sobre o Estado de São Paulo nos próximos dias. Em Jundiaí, as temperaturas devem superar os 30°C a partir desta quinta-feira (13) e permanecer elevadas, pelo menos, até a próxima quarta-feira (19). Os termômetros podem registrar temperaturas de até 5°C acima da média para a região.
De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar (URA) poderá ficar abaixo dos 30% nos períodos mais quentes do dia. A combinação de altas temperaturas, baixa umidade e vegetação ressecada aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação e favorece a rápida propagação das chamas.
Cuidados durante o período de calor e tempo seco:
- Manter a hidratação ao longo do dia;
- Evitar a exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários de maior calor;
- Reduzir a prática de atividades físicas intensas nos períodos mais quentes;
- Redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis;
- Manter cuidados especiais com os animais.
Alerta para queimadas
Outro alerta importante é para o risco de queimadas. É importante a população evitar qualquer prática que possa provocar incêndios, como o uso de fogo para limpeza de terrenos, queima de lixo ou resíduos e o descarte inadequado de bitucas de cigarro.
Em caso de fumaça ou princípio de incêndio, a orientação é acionar os serviços de emergência.
Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193
Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060 — também pelo aplicativo 153 Jundiaí
Polícia Militar: 190