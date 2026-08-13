13 de agosto de 2026
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EM JUNDIAÍ

Defesa Civil alerta para calor, baixa umidade e risco de queimada

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Defesa Civil alerta para onda de calor em Jundiaí
Defesa Civil alerta para onda de calor em Jundiaí

Uma massa de ar quente e seco deverá permanecer sobre o Estado de São Paulo nos próximos dias. Em Jundiaí, as temperaturas devem superar os 30°C a partir desta quinta-feira (13) e permanecer elevadas, pelo menos, até a próxima quarta-feira (19). Os termômetros podem registrar temperaturas de até 5°C acima da média para a região.

De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa do ar (URA) poderá ficar abaixo dos 30% nos períodos mais quentes do dia. A combinação de altas temperaturas, baixa umidade e vegetação ressecada aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação e favorece a rápida propagação das chamas.

Cuidados durante o período de calor e tempo seco:

  • Manter a hidratação ao longo do dia;
  • Evitar a exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários de maior calor;
  • Reduzir a prática de atividades físicas intensas nos períodos mais quentes;
  • Redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis;
  • Manter cuidados especiais com os animais.

Alerta para queimadas

Outro alerta importante é para o risco de queimadas. É importante a população evitar qualquer prática que possa provocar incêndios, como o uso de fogo para limpeza de terrenos, queima de lixo ou resíduos e o descarte inadequado de bitucas de cigarro.

Em caso de fumaça ou princípio de incêndio, a orientação é acionar os serviços de emergência.

Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193
Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060 — também pelo aplicativo 153 Jundiaí
Polícia Militar: 190

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