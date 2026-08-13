Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Itatiba, o Grupo Primavera promoverá uma capacitação gratuita para educadores da rede municipal aprenderem a utilizar o teatro de fantoches como ferramenta pedagógica. A iniciativa beneficiará aproximadamente 2 mil crianças matriculadas em creches, pré-escola e Ensino Fundamental I. O curso começa em 19 de agosto, com seis encontros até o fim de outubro, no Complexo de Formação Profissional Alice de Oliveira Carniatto.
Durante a formação, os educadores conhecerão diferentes tipos de fantoches, técnicas de manipulação, construção de cenários, posicionamento dos personagens e do narrador, além de métodos de contação de histórias. Com carga horária de 35 horas, o curso emitirá certificado aos participantes. Ao final, cada educador receberá um kit produzido pelo Grupo Primavera com 15 personagens – sol, cachorro, peixe, árvore, tomate, banana, avó, avô, meninas e meninos brancos e negros – para aplicar a metodologia em sala de aula. Cada creche ou escola receberá um casal de bonecos.
O Grupo Primavera é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) de Campinas que recebe crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos para atendê-los em programas de educação complementar, cultural e profissional. O projeto Teatro de Fantoches foi criado pela instituição e é realizado por meio da Lei Rouanet. “Essa proposta busca ampliar o uso de metodologias lúdicas na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, favorecendo o desenvolvimento da linguagem, criatividade, imaginação, expressão oral e convivência entre as crianças”, afirma a gestora executiva do Primavera, Ruth Maria de Oliveira. “O objetivo é oferecer aos educadores uma ferramenta capaz de tornar o aprendizado mais envolvente por meio dos bonecos”. O projeto conta com o patrocínio de Alumaq Locação e Comércio de Máquinas de Soldas Ltda, BorgWagner Brasil Ltda, Buckman Laboratories Ltda, Libraport Campinas S.A, The Plastek Group e Ruff Distribuidora de Combustíveis.
Para Giancarla Giovanelli de Camargo, do Setor da Educação Infantil da Secretaria de Educação de Itatiba, este projeto vem ao encontro do interesse dos professores de ampliar o conhecimento e as técnicas sobre contação de histórias. “Além da formação e experiência, os participantes recebem os fantoches, o que incentiva ainda mais a aplicação dessa metodologia tão valiosa no cotidiano da Rede Municipal de Ensino", afirma Giancarla.
Sobre o Grupo Primavera
Em 45 anos de existência, o Grupo Primavera atingiu a marca de mais de 15 mil atendidos por meio de seus programas de educação complementar, cultural e profissional, com o objetivo de reduzir os riscos sociais aos quais estão expostos, capacitando-os e trabalhando para torná-los cidadãos ativos na sociedade. Oferece aos atendidos conteúdos pedagógicos inovadores e princípios relevantes como pontualidade, respeito, participação, colaboração, organização, disciplina, iniciativa e empreendedorismo.
A instituição, fundada em 1981, recebe diariamente 500 crianças, adolescentes e jovens do entorno do Jardim São Marcos. O ingresso no Primavera segue critérios como perfil socioeconômico vulnerável e a necessidade de os atendidos estarem matriculados na rede pública de ensino.
Serviço
Projeto Teatro de Fantoches em Itatiba
Datas de capacitação de educadores: turmas no período da manhã e da tarde nos dias 19 e 26 de agosto; 16 e 23 de setembro; 14 e 28 de outubro. Encerramento em data a ser definida.
Local: Complexo de Formação Profissional Alice de Oliveira Carniatto – rua Alexandre Rodrigues Barbosa, 45-A (antigas instalações da Universidade São Francisco – USF), Centro, Itatiba.