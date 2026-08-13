Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Itatiba, o Grupo Primavera promoverá uma capacitação gratuita para educadores da rede municipal aprenderem a utilizar o teatro de fantoches como ferramenta pedagógica. A iniciativa beneficiará aproximadamente 2 mil crianças matriculadas em creches, pré-escola e Ensino Fundamental I. O curso começa em 19 de agosto, com seis encontros até o fim de outubro, no Complexo de Formação Profissional Alice de Oliveira Carniatto.

Durante a formação, os educadores conhecerão diferentes tipos de fantoches, técnicas de manipulação, construção de cenários, posicionamento dos personagens e do narrador, além de métodos de contação de histórias. Com carga horária de 35 horas, o curso emitirá certificado aos participantes. Ao final, cada educador receberá um kit produzido pelo Grupo Primavera com 15 personagens – sol, cachorro, peixe, árvore, tomate, banana, avó, avô, meninas e meninos brancos e negros – para aplicar a metodologia em sala de aula. Cada creche ou escola receberá um casal de bonecos.

O Grupo Primavera é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) de Campinas que recebe crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos para atendê-los em programas de educação complementar, cultural e profissional. O projeto Teatro de Fantoches foi criado pela instituição e é realizado por meio da Lei Rouanet. “Essa proposta busca ampliar o uso de metodologias lúdicas na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, favorecendo o desenvolvimento da linguagem, criatividade, imaginação, expressão oral e convivência entre as crianças”, afirma a gestora executiva do Primavera, Ruth Maria de Oliveira. “O objetivo é oferecer aos educadores uma ferramenta capaz de tornar o aprendizado mais envolvente por meio dos bonecos”. O projeto conta com o patrocínio de Alumaq Locação e Comércio de Máquinas de Soldas Ltda, BorgWagner Brasil Ltda, Buckman Laboratories Ltda, Libraport Campinas S.A, The Plastek Group e Ruff Distribuidora de Combustíveis.