Por muitos anos, falar sobre o envelhecimento da população parecia um assunto distante. Hoje, essa realidade bate à nossa porta. O Brasil vive uma das transições demográficas mais rápidas do mundo. Enquanto países europeus tiveram quase um século ou mais para adaptar seus sistemas de saúde, previdência, infraestrutura e formação profissional, nós teremos poucas décadas para enfrentar o mesmo desafio.

E o tempo não espera.

Como enfermeiro geriatra e gestor de serviços de cuidados domiciliares, acompanho diariamente uma realidade que as estatísticas apenas confirmam: cresce o número de idosos que necessitam de cuidados, enquanto ainda faltam profissionais qualificados, serviços especializados e políticas públicas capazes de acompanhar essa mudança.

O envelhecimento da população não deve ser visto como um problema. Pelo contrário, viver mais é uma conquista da humanidade. O verdadeiro desafio está em garantir que esses anos extras sejam vividos com saúde, autonomia e dignidade.

Hoje já sentimos os reflexos dessa transformação. Encontrar um geriatra tornou-se difícil em muitas cidades. A demanda por cuidadores cresce em ritmo acelerado. As famílias enfrentam dificuldades para conciliar trabalho e os cuidados com pais e avós. Hospitais permanecem lotados com pacientes que, muitas vezes, precisariam de uma rede eficiente de cuidados continuados e não apenas de atendimento hospitalar.

Há outro ponto que merece atenção: o Brasil ainda envelhece antes de enriquecer. Diferentemente de países que construíram sua estrutura social durante décadas de crescimento econômico, precisaremos criar soluções com recursos mais limitados. Isso exige planejamento, inovação e prioridade nas decisões públicas.

Mas essa responsabilidade não é apenas do Estado.

Cada cidadão também pode começar a construir seu próprio futuro. Investir em prevenção, manter hábitos saudáveis, preservar a autonomia física e organizar financeiramente a aposentadoria são atitudes que terão um impacto enorme na qualidade de vida nas próximas décadas.

Da mesma forma, precisamos valorizar as profissões ligadas ao cuidado. Enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, médicos, psicólogos e cuidadores serão cada vez mais essenciais para a sociedade. Formar esses profissionais e reconhecer sua importância não é um gasto: é um investimento.

O envelhecimento populacional não é uma previsão. É um fato. A pergunta deixou de ser "se" o Brasil precisará se adaptar. A questão agora é "quando". E, na verdade, esse momento já começou.

Ainda temos tempo para agir, mas não para adiar. Quanto antes compreendermos que envelhecer com dignidade deve ser um compromisso coletivo, maiores serão as chances de construirmos um país preparado para cuidar de quem tanto contribuiu para sua história.

Porque o futuro do Brasil não depende apenas das crianças que nascem hoje. Depende também da forma como escolhemos cuidar daqueles que envelhecem entre nós.

*Edvaldo de Toledo é empresário, enfermeiro, especialista em Cuidados Domiciliares e fundador da Cuidare Home Care. Atua há anos na gestão de assistência domiciliar, acompanhando de perto os desafios do envelhecimento da população e da assistência à pessoa idosa. Instagram: @edvaldo.toledo.