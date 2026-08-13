A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (12) o projeto que cria o Estatuto dos Cães e Gatos. De acordo com informações da Agência Senado, o PL 6.191/2025 reconhece os animais como seres sencientes, capazes de sentir dor, medo, prazer e afeto, e estabelece direitos e deveres para proteção e bem-estar. A proposta prevê alimentação adequada, abrigo, atendimento veterinário, vacinação e proteção contra abandono e maus-tratos. Tutores deverão garantir higiene, saúde, identificação e condução segura em locais públicos. O texto também trata de animais comunitários, adoção responsável e sanções. Agora, segue para a Comissão de Meio Ambiente.

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou que pretende participar dos debates eleitorais em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estiver presente. “Onde Lula estiver, nós estaremos com ele”, declarou.. Flávio havia faltado a uma sabatina do G1 e da GloboNews, depois de Lula também não comparecer. Questionado sobre sua relação com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o senador afirmou que não deve explicações e transferiu a cobrança ao presidente. Segundo ele, Lula é quem deveria esclarecer questões envolvendo o caso, de acordo com informações divulgadas pela Jovem Pan.

Câmara instala comissão sobre maioridade penal

A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira (12) a comissão especial que vai analisar a proposta de redução da maioridade penal. O colegiado terá como presidente Rodrigo Mendes (Republicanos-MA) e como relator Mendonça Filho (PL-PE). A PEC 32/2015 prevê reduzir de 18 para 16 anos a idade para responsabilização penal. Também tramita em conjunto a PEC 8/2026, que propõe a redução, em caráter excepcional, para crimes hediondos e de extrema crueldade. Segundo a Câmara, relatório deve ser apresentado após as eleições, em novembro, evitando que o tema entre no debate eleitoral. A instalação ocorreu após a aprovação da proposta pela CCJ, em junho deste ano, no Congresso.

Política virou a nova modalidade?



Todo mundo quer ser político. É a impressão que fica diante da quantidade de atletas e ex-atletas que decidiram entrar na disputa eleitoral de 2026. A fama conquistada no esporte parece ser vista como um passaporte para a política. Mas por quê? A popularidade ajuda a chegar ao eleitor e facilita a campanha. Mas ser conhecido não significa estar preparado para administrar uma cidade, um Estado ou representar milhões de pessoas. Talvez o eleitor devesse olhar além da celebridade: experiência, propostas, preparo e coerência. E, principalmente, o que cada candidato pretende fazer quando os holofotes se apagarem. Porque política não é campeonato: não basta ter torcida.

