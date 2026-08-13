Para quem mantém um negócio no Centro, a redução do imposto pode representar um alívio direto nas despesas. A lojista Flávia Merighi afirma que o peso dos custos fixos é um dos desafios enfrentados pelo pequeno comerciante. “Acredito que uma redução de 50% no IPTU traria um alívio financeiro imediato e muito bem-vindo. Hoje, os custos fixos são um desafio constante para o pequeno comerciante, especialmente quando somamos o valor dos aluguéis, que já são elevados, com as contas de consumo, como a água, que pesam bastante no final do mês”, afirma.

Flávia também percebe mudanças no movimento do Centro. Segundo ela, os eventos têm levado mais pessoas à região. “É inegável que a situação já está melhor do que há um ano. Acredito que tudo o que está sendo planejado será, no fim, para o melhor de todos”, diz. Mas, para ela, o aumento da circulação ainda precisa se transformar em vendas. A lojista considera fundamental ocupar os imóveis vazios e criar novos atrativos, como polos gastronômicos, opções de lazer e até um cinema. Ela também defende o retrofit de edifícios para trazer moradores de volta à região. “O foco principal deve ser o retrofit de edifícios para trazer moradores de volta para o Centro, garantindo movimento constante”, afirma.

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