Quatro irmãs empresárias do ramo automotivo, em Jundiaí, sofreram um duro golpe na madrugada desta quarta-feira (12), a pouco mais de 10 dias da reinauguração de uma funilaria na cidade. O galpão onde funcionará o novo estabelecimento foi invadido por ladrões, que furtaram aproximadamente R$ 28 mil em fios e cabos elétricos instalados nos últimos dias.
De acordo com Rebeca Marques de Oliveira, ela e as irmãs já atuam no ramo de funilaria e decidiram transferir a empresa para um imóvel maior, devido ao aumento da demanda pelos serviços. Para isso, alugaram um galpão na Vila Agrícola, região da Vila Progresso, e iniciaram uma ampla reforma.
O imóvel, que estava desativado havia bastante tempo, encontrava-se deteriorado tanto pela ação do tempo quanto pelas constantes invasões e furtos registrados no local. Em uma dessas ações criminosas, todo o sistema elétrico foi levado, incluindo o poste padrão e o medidor de energia.
Após regularizarem a instalação junto à CPFL, as empresárias contrataram um eletricista para refazer toda a parte elétrica. Entre materiais e mão de obra, o investimento foi de aproximadamente R$ 38 mil, sendo cerca de R$ 28 mil apenas em fios e cabos.
Com a energia restabelecida, o imóvel recebeu os últimos reparos e serviços de pintura e já estava praticamente pronto para a reinauguração, prevista para a semana do próximo dia 20.
A expectativa, no entanto, deu lugar ao desespero na manhã desta quarta-feira. Ao chegarem ao galpão para acompanhar o andamento da reforma, as irmãs encontraram o imóvel arrombado e sem energia. Durante a madrugada, criminosos arrancaram toda a fiação recém-instalada.
"Gastamos R$ 28 mil só com a fiação e mais R$ 10 mil de mão de obra. É muito complicado. Somos mulheres e não temos ajuda. Tudo o que conquistamos foi com muito esforço. Agora vamos ter que comprar tudo novamente, e isso vai atrasar a reinauguração", lamentou Rebeca.
As empresárias registraram um boletim de ocorrência e aguardam a investigação da Polícia Civil.