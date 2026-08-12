Quatro irmãs empresárias do ramo automotivo, em Jundiaí, sofreram um duro golpe na madrugada desta quarta-feira (12), a pouco mais de 10 dias da reinauguração de uma funilaria na cidade. O galpão onde funcionará o novo estabelecimento foi invadido por ladrões, que furtaram aproximadamente R$ 28 mil em fios e cabos elétricos instalados nos últimos dias.

De acordo com Rebeca Marques de Oliveira, ela e as irmãs já atuam no ramo de funilaria e decidiram transferir a empresa para um imóvel maior, devido ao aumento da demanda pelos serviços. Para isso, alugaram um galpão na Vila Agrícola, região da Vila Progresso, e iniciaram uma ampla reforma.

O imóvel, que estava desativado havia bastante tempo, encontrava-se deteriorado tanto pela ação do tempo quanto pelas constantes invasões e furtos registrados no local. Em uma dessas ações criminosas, todo o sistema elétrico foi levado, incluindo o poste padrão e o medidor de energia.