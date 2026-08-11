Com o slogan “Você não está sozinho”, o Centro de Valorização da Vida (CVV) de Jundiaí está em busca de novos voluntários para ampliar a equipe que mantém o atendimento 24 horas por dia. Atualmente, a unidade conta com 31 pessoas, que se revezam nos plantões e se dedicam durante três horas semanais ao serviço, mas para manter a qualidade e foco nos atendimentos precisam de mais pessoas.

Como trata-se de um serviço gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio, voltado a pessoas que precisam conversar e ser ouvidas em momentos de dificuldade, o atendimento é aberto a pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos, e não é necessário estar em uma situação de crise para procurar o serviço, porém as ligações são gratuitas, sigilosas e anônimas.

Segundo explica uma das voluntárias, Maria Bernadete Amaral, é pelo 188 que pessoas de todo o Brasil podem conversar com um voluntário, sem precisar informar nome ou localização. O serviço também funciona por e-mail e pelo chat disponível no site do CVV. Em todo o país, são cerca de 2 mil ligações recebidas por dia. “Cada ligação é um pedido de socorro. Nosso papel é ouvir e acolher. Às vezes, a pessoa liga apenas para chorar ou desabafar, e até o silêncio fala por si só”, afirma.